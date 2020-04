NHL-kolumnen goes Sverige: ”Magic Man” Kent Nilsson är bäst och Håkan Loob ensam om att skjuta 50 mål – här är alla svenskar som gjort 100 poäng på en säsong

Bild: All Over Press

Mats Sundin jublar, på sidan en kommentarsbild av Anders Nordenswan. Bild: All Over Press

Under spelpausen påtvingad av covid-19 kommer den här kolumnen att blicka bakåt i NHL-historien. Nu blir det ”Du gamla du fria” för hela slanten. Här presenteras alla tio blågula hockeykungar som överskridit den magiska gränsen på 100 poäng under en säsong.

Tio svenska spelare har sammanlagt gjort tolv NHL-säsonger med mer än 100 poäng. För att jämföra, så är det fortfarande bara Jari Kurri och Teemu Selänne av de finländska spelarna som noterat tresiffriga poängsaldon. Kurri gjorde det ändå sex gånger och Selänne i tre repriser.

När det gäller den andra individuella drömgränsen, 50 mål på en säsong, så är det bara Håkan Loob av svenskarna som nått den. Det blev exakt 50 mål för 32 år sedan. Här har Finland via sina två superstjärnor ett övertag: Kurri överskred 50 mål fyra gånger och Teemu tre gånger.

Men nu ska det inte handla om Finland, utan om Sveriges giftigaste NHL-forwards genom tiderna. Rättare sagt spelarna som gjort de poängmässigt tio bästa säsongerna.

1. Kent Nilsson: 131 poäng (49+82) säsongen 1980/81 i Calgary Flames

Våren 1981 blev Kent Nilsson och Peters Statsny första européer att överskrida 100 poäng i NHL under en säsong. Statsny går till historien som den större spelaren av de här två, men just den här säsongen var ”The Magic Man” 22 poäng vassare.

Nilsson var 24 år när han gjorde sin poängmässigt bästa säsong. Många väntade sig att 131 poäng bara var startskottet på en otrolig produktionsmaskin, men 104 poäng 1982/83 blev den enda övriga NHL-säsongen som ”Kenta” överskred 100 poäng. 99 poäng var tredje bästa notering.

Proffskarriären inledde ”Kenta” ändå Winnipeg Jets med två säsonger i WHA – 1977/78 och 1978/79 – och där blev det 107 poäng två gånger i sträck. Och två WHA-mästerskap.

Nilsson utmärktes av tre egenskaper: en förbluffande kontroll över pucken, ett otroligt fint spelsinne och – likt så många storbegåvningar – ett ordentligt ointresse för renodlad fysisk träning. Han var direkt lat men kompenserade för det med en fin skridskoåkningsteknik.

När det gäller hans spelskicklighet, så fanns det däremot inga ”om och men”. Kanadensiska mediebolaget TSN placerade år 2011 ”The Magic Man” som sexa då det gällde alla tiders skickligaste spelare.

Och Bobby Hull kallade honom sin skickligaste lagkompis någonsin.

Kent Nilsson vann förutom två WHA-mästerskap även en Stanley Cup med Edmonton, dit han trejdades från Minnesota vintern 1987. ”Kenta” spelade i en kedja med Mark Messier och Glenn Anderson och bidrog i titelracet med 19 poäng på 21 slutspelsmatcher.

Bara Jaromir Jagr (149 poäng), Peter Statsny (139), Jari Kurri (135, 131) och Teemu Selänne (132) av de europeiska spelarna har gjort en poängmässigt bättre säsong än Kent Nilsson 1981/82.

"Kenta, "Magic Man", "Mr. Magic", Nilsson är en av de största i svensk hockey. Kenta Nilsson håller upp ett pris Bild: imago sportfotodienst/ All Over Press

2. Peter Forsberg: 116 poäng (30+86), säsongen 1995/96 i Colorado Avalanche

Om Kent Nilsson kanske är något av en doldis för yngre hockeyfans, så finns det nog ingen som inte känner till Peter Forsberg. ”Foppa” slog till som en lavin i JVM 1993 då han noterade 31 poäng på sju matcher och lade under de kommande åren hela hockeyvärlden för sina fötter.

Forsberg gjorde sin poängmässigt bästa säsong tidigt i NHL-karriären, som 22-åring 1995/96. Han följde upp de 116 poängen i grundserien med 10+11 i slutspelets 22 matcher när ”Avs” vann sin första Stanley Cup.

Skadorna blev Forsbergs ständiga följeslagare och 116-poängssäsongen blev till slut den enda i NHL-karriären då han spelade alla 82 matcher. Örnsköldsvikskillen kunde efter rekordsäsongen bara fyra gånger spela mer än 70 matcher, en av dem – 2002/03 – utmynnade i 106 poäng.

”Foppa” och ”Kenta” är därmed de enda svenska spelarna att spräcka 100-poängsgränsen två gånger.

Peter Forsberg hade sin storhetstid i Colorado. Peter Forsberg med pucken. Bild: EPA/RICK GIASE

Forsberg är en av de mest kompletta centrarna någonsin. Han var en fantastisk offensiv virtuos som snittade 1,25 poäng per match under sin NHL-karriär. Ändå är det den fysiska delen: kampviljan, mottacklingarna och den ostoppbara skridskoåkningen som blev varumärket.

Peter Forsberg har det högsta poängsnittet per match av svenskarna som spelat i NHL och åttonde bland alla spelare i ligans historia – precis före Kent Nilsson och genast bakom Peter Statsny. Snittet på assist per match är fjärde bäst i historien efter Gretzky, Lemieux och Bobby Orr.

”Foppa” vann Stanley Cup två gånger, poängligan en gång, Hart Trophy en gång och valdes till årets nykomling säsongen 1994/95.

3. Mats Sundin: 114 poäng (47+67) säsongen 1992/93 i Quebec Nordiques

”Sudden” är för många i Finland spöket som med kirurgens exakthet skar sönder och samman Lejonens drömmar om framgång gång på gång på gång. Det finns med andra ord många finländska hockeyfans som inte gillar Mats Sundin.

Med tanke på att han inte spelade mer än 79 gånger i landslagströjan så ger ändå Tre Kronor-perspektivet en mycket begränsad bild av den på många sätt stora centern. 1346 matcher i grundserien, 91 i playoff och 18 säsonger i NHL var hans egentliga livsverk som hockeyspelare.

Mats Sundin var med och sänkte Finland många gånger. Mats Sundin gör mål mot Jani Hurme, VM 2003. Bild: Europhoto / Mikko Järvinen

Under den långa karriären under vilken han gjorde minst 80 poäng i sex repriser sticker grundserien 92/93 ut med sina 114 poäng. Den kommande Maple Leafs-kaptenen fyllde 22 år på vintern -93 och spelade fortfarande i Quebec när han noterade sin enda säsong med 100+ poäng.

Fyra år senare stod han för 94 poäng, men annars var han aldrig igen riktigt nära att nå den prestigeladdade 100-poängsgränsen. Största orsaken var antagligen att den grymt begåvade centern, speciellt under sina 13 säsonger i Toronto, aldrig fick spela med riktigt bra kedjekompisar.

Själv var han förövrigt riktigt, riktigt bra – en naturlig ledare och en man för de stora ögonblicken. ”Sudden” är med 15 mål på delad sjunde plats genom tiderna gällande avgöranden i ”sudden death” – och matchvinnande mål har Mats gjort tolfte mest i NHL-historien, 96 stycken.

Sundin blev stor redan i unga år då han sommaren 1989 var den första europeiska spelaren att reserveras som nummer ett på NHL:s årliga reserveringstillfälle. På den vägen fortsatte han: ingen europé har burit kaptenens C under en längre tid och ingen svensk har gjort fler poäng i NHL.

4. Henrik Sedin: 112 poäng (29+83) i Vancouver Canucks säsongen 2009/10

Centern i firma Sedin som producerade poäng för Vancouver Canucks i 17 säsonger (00/01 – 17/18). Han är en av två Canucks-spelare som gjort över 1000 poäng för klubben. Den andras förnamn är Daniel.

Till motsats från den blågula topptrion vad gäller poäng så fick tvillingarnas NHL-karriär inte en likadan rivstart, med högsta poängnoteringen tidigt. Henrik överskred 100 poäng för första och sista gången säsongen 2009/10. Det vill säga tio säsonger in i NHL-karriären.

112 poäng gjorde honom till den andra svensken att vinna NHL:s poängliga och i samma veva den andra att bli utnämnd till ligans mest värdefulla spelare. En annan kille från Örnsköldsvik var först med båda bedrifterna.

Henrik fick precis som sin tvillingbror kämpa i många år för att få det definitiva genombrottet. När det sedan en gång kom, efter lockout-säsongen 2005/06, så var han Canucks självskrivna förstacenter i över ett decennium och överskred 80 poäng fem gånger.

Henrik Sedin vann poängligan säsongen 2009/10. Henrik Sedin, ishockeyspelare i Vancouver Canucks. Bild: EPA/KIM STALLKNECHT CORBIS OUT

5. Mats Näslund: 110 poäng (43+67) i Montreal Canadiens säsongen 1985/86

Här igen en spelare som kanske är lite obekant för yngre finländska hockeyvänner. Den blott 170 cm långa Timrå-produkten var ändå sin tids största talang i Sverige och gjorde en, inte speciellt lång, men mycket stark åtta säsongers NHL-karriär i legendariska Montreal Canadiens.

Vänsterforwarden har på många sätt lämnat stora fotspår i Le Club de hockey Canadien. Han var den första europeiska spelaren i den ikoniska klubben, när han anlände dit hösten 1982 strax före sin 23:e födelsedag, och han var lagets klart bästa forward då Habs vann Stanley Cup 1986.

Mats Näslund. Mats Näslund med pucken. Bild: Alexander Mitrofanov / Alamy

Det var just säsongen 1985/86 som för Näslunds del utmynnade i 110 poäng i grundserien, 20 poäng på 19 matcher i slutspelet och med att lyfta Stanley Cup-bucklan.

Näslund blev den första Canadiens-spelaren att göra 100 poäng sedan självaste Guy Lafleurs storhetsdagar. 34 vårar senare är det också den senaste gången en spelare i Bleu Blanc Rouge slutat säsongen med ett tresiffrigt poängsaldo.

Efter succéåret gjorde Mats Näslund som bäst 84 poäng och dessutom två övriga 80-poängssäsonger.

6. Håkan Loob: 106 poäng (50+56) säsongen 1987/88 i Calgary Flames

Apropå småvuxna svenska legendarer med relativt korta NHL-karriärer och en Stanley Cup-titel i ett kanadensiskt lag. Här är killen som fortfarande är den enda spelaren från vårt västra grannland att skjuta minst 50 mål under en säsong. Och precis 50 prickade Håkan Loob våren 1988.

Gotlands alla tiders hockeyspelare fick fira Stanley Cup ett år efter att han gjort sin karriärs bästa individuella säsong med 106 poäng – och de där 50 målen.

Under Stanley Cup-säsongen noterade han 85 poäng på 79 matcher. De övriga fyra säsongerna som Loob spelade i NHL snittade han under en poäng per match.

Efter Stanley Cup-segern återvände Loob som 29-åring till Sverige och Färjestad efter bara sex säsonger i NHL. När han våren 1996 avslutade sin spelarkarriär, så hade han därmed representerat endast två klubbar: Färjestad 1979–83 och 89–96 samt Calgary 1983–89.

Håkan Loob spelade bara för två klubbar under sin professionella karriär. Håkan Loob på en presskonferens. Bild: Simone Syversson/Stella Pictures/All Over Press

7. Markus Näslund: 104 poäng (48+56) säsongen 2002/03 i Vancouver Canucks

Igen en kille från Örnsköldsvik. Peter Forsbergs klubbkompis i Modo och kedjekompis från Juniorkronorna var med i samma lavin som ”Foppa” i JVM 1993 – Näslund producerade 24 poäng (11+13) på sju matcher i turneringen som slutade med en silverfärgad besvikelse.

Näslunds och Forsbergs karriärer gick efter de framgångsrika gemensamma junioråren i Modo längs med olika stigar. Pittsburgh Penguins som reserverat Näslund visade sig vara fel lag för den målfarliga svensken. Han trejdades till Vancouver under sin tredje säsong i NHL, våren 1996.

Markus Näslund spenderade större delen av sin karriär i Vancouver. Markus Näslund på isen. Bild: imago sportfotodienst/ All Over Press

Inte heller i Vancouver fann sig Näslund till rätta i början. Först under sin tredje hela säsong i Canucks fick han sitt spel att klaffa och tittade aldrig i backspegeln efter det. Markus Näslund överskred 40 mål i tre repriser och 80 poäng lika många gånger under åren i Vancouver.

Toppsäsongen – och den enda som resulterade i mer än 100 poäng – var säsongen 02/03 när Näslund sköt 48 mål och gav 56 assist på 82 matcher. Då förenades Forsbergs och Näslunds stigar igen: ”Foppa” vann NHL:s poängliga – ”Macke” var tvåa.

Markus och Mats Näslund är för övrigt inte släkt.

8. Daniel Sedin: 104 poäng (41+63) säsongen 2010/11 i Vancouver Canucks

Fyra av de sex svenskarna som gjort 100 poäng kommer från Örnsköldsvik. Modo:s juniorarbete under 80- och 90-talen kan inte ha varit helt misslyckat.

För Daniel Sedins del gäller det mesta som här tidigare nämndes om hans tvillingbror. Också skillnader finns: Daniel är några centimeter kortare, spelade som ytterforward och var mer av en målskytt (393 mål /1306 matcher) än playmakern Henrik (240 mål/1330 matcher).

Daniel Sedin levererade sin kanonsäsong genast efter Henrik – många vill hävda att det beror på den enorma tävlingsmentaliteten som råder bröderna emellan.

Precis som för Henrik så betydde toppsäsongen också att han tog hem NHL:s poängliga. Ingen Hart Trophy för Daniel, men istället valde spelarkollegorna honom till ligans bästa spelare.

Så egentligen gick de individuella titlarna jämnt ut.

Daniel Sedin gjorde 104 poäng säsongen 2010/11. Daniel Sedin Bild: EPA

9. Daniel Alfredsson 103 poäng (43+60) säsongen 2005/06 i Ottawa Senators

Vald till NHL i sjätte rundan med nummer 133 som 21-åring sommaren 1994 – pensionerad från hockeyn våren 2014 som alla tiders tvåa i svenskarnas interna NHL-poängliga. Man kan lugnt säga att göteborgaren som nuförtiden är kanadensisk undersåte har gått en lång väg.

Alfredsson ansågs ursprungligen – som reserveringsnumret föreslår – vara en grovjobbare. Men när han i den ganska mogna åldern av 23 år, hösten 1995, tog chansen i Ottawa så kom den profileringen på skam direkt: 26+35 och Calder-priset som årets nykomling i NHL.

"Alfie" spelade 18 säsonger i Ottawa. NHL-spelaren Daniel Alfredsson utan puck under match. Bild: All Over Press.

På den vägen hölls Alfredsson hela sin 18 säsonger långa NHL-karriär: ”Alfie” spelade aldrig en svag säsong. Tio gånger gjorde han minst 70 poäng, fyra gånger minst 80 poäng – och en gång spräckte han drömgränsen på 100 poäng.

I Ottawa Senators var Daniel Alfredsson kapten från hösten 2000 fram till att han skrev under för Detroit inför säsongen 2013/14. Han leder Senators i poäng, mål och spelade matcher.

10. Nicklas Bäckström: 101 poäng (33+68) säsongen 2009/10 i Washington Capitals

Den enda av de blågula ”hundrapoängarna” som fortfarande är aktiv är minst en lika jämn presterare som vad Daniel Alfredsson var. Nicklas Bäckströms poängsnitt under de 13 säsongerna som han spelat i NHL har varit som sämst 0,84 och som bäst 1,23. Snittet på snittet är 0,970.

Aleksandr Ovetjkins hovleverantör har överskridit 70 poäng åtta gånger, 80 poäng tre gånger och en gång – säsongen 2009/10 som 22-åring – kommit precis över 100-poängsgränsen. Då var han fyra i poängligan, men bara näst bästa svensk eftersom Henrik Sedin var värst av alla.

Och såklart fanns även klubb- och kedjekompisen Ovetjkin bland de tre spelarna som gjorde fler poäng än den utpräglade playmakern Bäckström.

Nicklas Bäckström. Nicklas Bäckström jublar framför hemmapubliken. Bild: Justin Cooper/CSM/REX/All Over Press

Att på något sätt bli lite i skuggan har varit kännetecknande för Nicklas Bäckström ända sedan han kom till NHL. Både i klubblaget och landslaget har det alltid funnits någon eller några mer lyskraftiga stjärnor som stulit rubrikerna och fyllt publikens minnesbilder.

Men synar man alla tiders-statistiken i sömmarna så är det bara Peter Forsberg och Kent Nilsson av de svenska NHL-spelarna som har ett högre assist/match-snitt är Bäckströms 0,715. Och av ligans aktiva spelare har ”Bäckis” endast McDavid, Crosby och Malkin framför sig.

Och då är alltså Nicklas Bäckström Sveriges motsvarighet till ”Raipe” Helminen – en perfekt passning smäller alltid högre än till och med det bästa skottet.

Tack för att du läste.

