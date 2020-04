Över 16 600 döda i USA, över 1 900 på ett dygn - New York tar till massgravar för att klara trycket

I New York begravs nu människor som avlidit i coronaepidemins sviter i en ökänd massgrav på Hart Island utanför staden.

Över 1 700 människor har dött av covid-19 i USA det senaste dygnet. Samtidigt visar antalen nya fall och personer som tagits in på sjukhus att karantänåtgärderna börjat bita i miljonstaden.

Bilder på arbetare i skyddsdräkter som begraver enkla träkistor, tätt packade bredvid och på varandra, i en lång massgrav visar tydligt det desperata läget i New York.

Platsen är Hart Island utanför Bronx, en ökänd fattiggrav där fångar från Rikers Island och andra fängelser och häkten, människor utan släktingar eller hemlösa har begravts sedan slutet av 1800-talet.

- Vi begraver kring 24 personer per dygn på ön. I normala fall begravs kring 25 personer per vecka här, sade Jason Kersten vid New Yorks fångvård till Reuters.

Fångvårdsverket äger och har hand om ön och övervakar därför begravningarna.

I normala fall sköter fångar från Rikers Ilsnad om gravgrävandet, men enligt Kersten skulle det innebära en för stor smittorisk i det trånga fängelset, så utomstående arbetskraft har anlitats.

En kropp rullas in i en container som används som provisoriskt bårhus utanför sjukhuset Kingsbrook Jewish Medical Center i New York. Ett lik lastas in i en container som fungerar som provisoriskt bårhus utanför sjukhuset Kingsbrook Jewish Medical Center. Bild: EPA-EFE/Peter Foley

Kersten försäkrar att begravningarna sköts varsamt trots att synen av ett dike fullt med kistor kan kännas hemsk.

Varje kista markeras också med den avlidnas uppgifter, och dess läge antecknas noga, så att kistorna kan grävas upp och begravas på annan ort om det skulle behövas.

Sedan videon filmades har nya stora dikesliknande gravar grävts på ön.

- Vi är förberedda på en ökad takt när det gäller begravningar. Två nya diken har grävts ifall de skulle behövas, sade Kersten.

Coronaepidemins tryck syns i massgravarna

Det är inte klart om alla de begravda på Hart Island är offer för epidemin, men massgravarna är ett klart tecken på vilket tryck viruset lägger på miljonstadens resurser.

Med över 7 000 döda sedan epidemins början meddelade staden redan för flera dygn sedan att begravningsentreprenörer inte längre hade kapacitet att ta emot fler lik.

Bårhusen fylldes redan för en vecka sedan, och så gott som varje sjukhus i staden har nu antingen nedkylda tält eller fryslastbilar i bruk som provisoriska bårhus.

Tiotals kylcontainrar på Randall Island i New York väntar på att tas i bruk för att förvara lik då bårhusen är fulla. Tiotals nedkylda containrar som används som bårhus i New York under coronaepidemin. Bild: EPA-EFE/JUSTIN LANE

Det finns ändå nu en strimma ljus i slutet på tunneln.

Både ökningen i antalet nya fall och nya inskrivningar på sjukhus har minskat betydligt, även om antalet döda ännu stiger.

Det beror på att de flesta som avlider i COVID-19 gör det efter flera veckors sjukdom, så antalet döda reflekterar snarare den takt smittan spreds i för någon vecka sedan, än den nu rådande smittotakten.

Myndigheterna i New York är därför efter flera dystra veckor nu beredda att låta lite optimistiska.

- De goda nyheterna tyder på att vi håller på att platta till smittokurvan, sa guvernör Andrew Cuomo.

- Ökningen i antalet nya intagna är det lägsta sedan den här mardrömmen började och antalet nya patienter på intensivavdelningarna är det lägsta vi har haft sedan den 19 mars.

Resten av USA kan ha mardrömmen framför sig

Också i övrigt har USA fått en del goda nyheter, då uppskattningen om hur många liv epidemin kan kräva sänktes från minst 120 000 till minst 60 000.

Nedskrivningen beror på att så många delstater har infört strikta regler för att bekämpa spridningen och de i stort verkar följas av invånarna.

Karantänsåtgärderna har slagit hårt mot ekonomin i USA. 20 miljoner människor befaras ha förlorat sina jobb då siffrorna för april månad är klara. En kvinna i mask väntar på kunder till sitt snabbkök i New York. Bild: EPA-EFE/Alba Vigaray

Samtidigt kom ändå nyheter om det största antalet döda på ett dygn i epidemin i USA, över 1 900.

Det betyder att epidemin hittills har krävt över 16 600 liv.

Nästan en halv miljon människor bekräftas ha smittats, och då smittotakten ökar alarmerande i flera större städer, befaras stora delar av landet ha det Cuomo kallade en mardröm framför sig.

För tillfället oroar bland annat situationen i Chicago, New Orleans, Dallas, Washington DC och Boston de nationella hälsomyndigheterna.

Det faktum att många delstater, en del av dem folktäta som Florida, var sent ute med att införa karantänsåtgärder och att åtta delstater fortfarande inte har några åtgärder utfärdade, oroar de nationella myndigheterna.

De här delstaterna befaras kunna bli utgångspunkter för en andra spridningsvåg.

- Det är ofattbart att de här delstaterna inte har uppmanat folk att stanna hemma. Jag kan faktiskt inte förstå det, sade chefen för NIAID Anthony Fauci till CNN.

Källor: Reuters, AFP, AP, BBC, CNN, New York Times