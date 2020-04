UFC-chefen tvingas backa från planen om gala på indianreservat – efter krav från tv-jätten: ”Jag respekterar samarbetet”

Bild: /All Over Press

”Show must go on” har varit UFC-chefen Dana Whites mantra den senaste tiden. White hade planer på att ordna en gala på ett indianreservat i Kalifornien men tvingas nu kasta in handduken. Han vidhåller ändå att arbetet med ”Fight Island” fortsätter.

Idrottsvärlden går på sparlåga på grund av coronaviruset men MMA-organisationen UFC ville vara ett undantag. Efter tre inställda galor har man jobbat för högtryck för att kunna genomföra en gala den 18 april.

Chefen Dana White skulle ta UFC till ett indianreservat i Kalifornien och galan skulle arrangeras inför tomma läktare. Men nu tvingas han ge upp efter krav från högt uppsatta personer inom Disney och ESPN.

– Jag var redo att genomföra galan nästa lördag men Disney och ESPN bad mig att ta ett steg tillbaka. Jag respekterar samarbetet och därför valde jag att skjuta upp galan, säger White enligt nyhetsbyrån AP.

Huvudmatchen på UFC 249 skulle från början har varit den mellan Chabib Nurmagomedov och Tony Ferguson, men Nurmagomedov fick inte tillstånd att lämna Ryssland.

"Fight Island" ska tas i bruk

Samtliga UFC-galor är nu uppskjutna tills vidare men White tänker fortsätta arbetet med att bygga en oktagon på en privat ö.

White vill använda ”Fight Island” för att ordna matcher för icke-amerikanska fajters som inte kan ta sig in i USA.

– Vi håller på att bygga upp infrastrukturen och är redo att köra igång så snabbt som möjligt, säger White.

White intygar också att UFC står på stadig grund och att man inte kommer att drabbas av ekonomiska problem på grund av coronapandemin.

– Ingen kommer att få sparken, allt är bra. Jag vill att alla fajters som är under kontrakt ska känna sig säkra. Oroa er inte över det ekonomiska, ni kommer att få alla matcher som står i kontraktet, säger han.