Afroamerikaner, latinos och låginkomsttagare i USA drabbas oproportionellt hårt av covid-19

Det är inte så överraskande att minoriteter och låginkomsttagare hör till dem som bär den tunga bördan under dessa coronatider. Till exempel i USA har afroamerikaner och latinos drabbats oproportionellt mycket av covid-19. Pandemin belyser den strukturella ojämlikheten i världen.

Det finns tills vidare ingen officiell, koordinerad statistik över kopplingen mellan covid-19 och ras och etnicitet i USA.

Men det finns klara signaler. Utgående från preliminära data ser man hur ras, etnicitet och socioekonomiska faktorer är kopplat till antalet insjukande och döda i covid-19.

Risken för smitta och komplikationer ökar i fattiga områden

Personer som sedan tidigare har en försvagad hälsa och ett sämre immunsystem blir mer mottagliga för virus.

Individer med sjukdomar som högt blodtryck, diabetes och astma är mer sårbara, och de här sjukdomarna är vanliga bland afroamerikaner.

Man känner till faktorer som är kopplade till en ökad risk att smittas av covid-19. Också risken för komplikationer är större i de här grupperna.

Den afroamerikanska befolkningens socioekonomiska situation är en given orsak. Undermåliga bostäder, hopträngda familjer i samma bostad samt hemlöshet ger virus stora möjligheter att sprida sig.

Det är mindre sannolikt att låginkomsttagare har sjukförsäkring vilket innebär att tröskeln för dem att söka vård är högre än för vita.

I låginkomstområden är nivån på hälsovården inte alltid på samma nivå som i välbärgade områden.

Det är inte heller ovanligt att de här grupperna har sådana jobb som inte går att utföra i hemmet. De är tvungna att gå på jobb och utsätta sig för risken att bli smittade.

I USA ser man tydligt att andelen svarta i befolkningen i förhållande till vita inte avspeglas på samma sätt i andelen insjuknade och döda i covid-19. Vissa delstater är betydligt mer utsatta än andra.

Till exempel i Milwaukee County i Wisconsin utgörs befolkningen av 26 procent afroamerikaner. Men närmare hälften av de insjuknade och 80 procent av dödsfallen hänför sig till den delen av befolkningen.

I Michigan utgör de svarta 14 procent av hela delstatens befolkning medan 40 procent av dödsfallen till följd av covid-19 finns bland de svarta, uppger The Atlantic.

I New York är det minoriteterna som jobbar "vid frontlinjen"

Om man ser New York som epicentret för coronaviruset så kan man konstatera att det är minoriteter och fattiga människor som befinner sig i den innersta kärnan, skriver The New York Times

Den största koncentrationen av covid-19-fall i New York City finns i områden i Queens där befolkningen till stor del består av invandrare och låginkomsttagare, skriver axios.com

En studie har visat att 75 procent av de som jobbar "vid den främsta linjen" i New York - livsmedelsarbetare, buss- och tåganställda, portvakter och barnskötare - hör till en minoritet. Över 60 procent av städarna är latinamerikaner.

"Vågar jag ta mig ut från min skuggtillvaro?" - de papperslösa står mellan två eldar

De papperslösa invånarna i USA står villrådiga. Ska de ge sig till känna för sitt eget, sin familjs och alla andras bästa? Ska de komma ut ur sin skuggtillvaro i ett land som tvingat dem in i skuggan?

Att låta testa sig och få sjukvård kan innebära utvisning.

Eller ska de låta sig gripas och bli förda till ett fängelse eller ett interneringscenter där coronasmittan redan har brett ut sig?

De papperslösa kommer främst från Latinamerika, Mellanöstern och Asien. I New York är det asiaterna som tillhör den fattigaste delen av befolkningen. Enligt The Atlantic växte antalet asiatiska amerikaner som lever i fattigdom med 44 procent under perioden 2000-2016.

Källor: Reuters, The New York Times, www.axios.com, The Atlantic