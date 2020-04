Annika Luther gav ut en bok om pandemi redan i höstas - symtomen påminner om coronaviruset

De sista entusiasterna är en dramatisk och lite makaber bok som handlar om en pandemi som stänger både skolor och daghem och som skördar massvis med offer. Bokens hjältar är forskare som arbetar ihärdigt för att hitta ett botemedel allt medan deras arbetsomständigheter blir allt sämre.

Boken kritiserar de nedskärningar som universiteten utsatts för under de senaste åren och beskriver de svåra omständigheter som många forskare är tvungna att leva i just nu. Oberoende forskning behövs för att rädda klimatet och för att utveckla mediciner och vaccin som räddar liv, men av någon anledning vill vi spara bort just de här jobben.

Boken De sista entusiasterna börjar mycket dramatiskt med att en professor praktiskt taget skiter ihjäl sig på en toalett på Helsingfors universitets campus i Vik där man undervisar och forskar i biovetenskap.

Det här är början till en fruktansvärd pandemi som skördar massvis med offer. Boken kom ut i höstas och det är häpnadsväckande hur det fiktiva virusets symtom påminner om coronaviruset. Folk har hög feber och många dör i följdsjukdomar som lunginflammation eller på grund av häftig diarré.

Böcker om pest och farsoter väcker intresse i dessa tider. Bokhög med böcker om pandemier. Bild: Yle/Marit Lindqvist

Men hur reagerar Annika Luther nu på att hennes bok blev verklighet?

- Jag har faktiskt lite obehag nu, men eftersom jag hatar böcker där alla dör på slutet, ville jag ge hopp i min bok. Men nu när det här händer på riktigt så känner jag faktiskt obehag. Kanske jag raljerade för mycket i boken?

Med raljerandet avser Annika Luther kanske all humor kring avföringsexperiment.

- Jag hade verkligen inte förutsett det här. Jag nämner ju inte heller ordet karantän en enda gång i min bok. Den sjukdom jag hittade på var ett influensavirus, inte alls en så här allvarlig sjukdom. Och pandemin hittade jag på för att få en viktig roll för bakterierna, förklarar Annika Luther.

Huvudpersonen Marius Lindholm är en engagerad, men fattig forskare i mikrobiologi som får ständiga avslag på sina stipendieansökningar. Universitetets ekonomi har skurits ner och forskningen förutsätts följa marknadsekonomins principer där resultaten ska komma snabbt och fås ut på marknaden fort.

Det tar lång tid att få resultat när man odlar mikrober. bakterieodling Bild: Yle/Parad Media

Men mikroberna lever sitt eget liv och kan inte skötas halvhjärtat med bara ekonomisk vinning som drivkraft. Det krävs passion, entusiasm, gott om tid och perfekta förhållanden för att de önskade mikroberna ska föröka sig.

Marius själv insjuknar inte, eftersom han besitter en häpnadsväckande god immunitet mot smittor tack vare en tarmflora som förädlats när han som barn bott med sin missionärsfamilj i Afrika. Och det är uttryckligen i tarmen och avföringen där svaret för ett botemedel kanske kunde hittas, bara det fanns resurser för utvecklandet av den rätta konsistensen och kompositionen.

Vår avföring innehåller både goda och farliga bakterier. Wc-paperirullia pinossa Bild: Eleni Paspatis / Yle

Annika Luther är biolog till sin utbildning, undervisar både biologi och geografi och leder den humanekologiska linjen vid Tölö gymnasium. För henne fungerar författarskapet som en god motvikt till undervisandet.

En lärare måste alltid tala sanning, men en författare har rätt att ljuga ― Annika Luther

Men boken De sista entusiasterna baserar sig faktiskt på fakta och har inspirerats av biologiprofessorn och utvecklingsbiologen Scott F. Gilbert som för cirka fem år sedan öppnade Annika Luthers ögon till att inse att vi inte är individer utan ekosystem.

- Vi har nämligen fler bakterieceller på våra kroppar än våra egna celler. Bakterierna kan påverka vår hälsa och vårt humör och de kan både knäppa av och på våra gener, förklarar Annika Luther.

Annika Luther hade redan en längre tid velat skriva en roman om bakterier, men eftersom bakterier varken tänker eller har några planer, är det svårt att ha dem som huvudpersoner i en roman. I stället gick romanens huvudroller till forskare som sysslar med bakterier.

Så här ser kolibakterier ut. E-coli bakteeri, johon ESBL voi tarttua Bild: Pixabay

Huvudpersonerna i Annika Luthers roman är forskare som kämpar med både hjärna och hjärta men som lider av kronisk brist på finansiering och ordentliga arbetsutrymmen.

Bland forskare finns flera originella personer. Få är intresserade av pengar och berömmelse, utan de förhåller sig passionerat uttryckligen till sin forskning. Ofta är de enstöringar och inte så sociala, men de här personerna är viktiga för att vi ska nå vetenskapliga framsteg. ― Annika Luther

Ett stort orosmoment för vår hälsa har redan länge varit antibiotikan som började användas allmänt på 1950 talet och som idag börjar förlora sin effekt på grund av alltför flitig användning. Flera sjukdomar som man tidigare kunde bota med antibiotika har nu utvecklat resistens och antibiotikan hjälper inte längre.

De personer som äter för mycket antibiotika slår dessutom ut sitt eget immunsystem och det här leder sedan till andra sjukdomar och störningar i tarmsystemet.

Annika Luther har känsla för det makabra och skriver gärna också riktigt hemska saker kryddat med humor.

Berättelsen är påhittad, men alla ingredienser finns på riktigt och kan ganska snabbt tänkas bli värre också i verkligheten ― Annika Luther

Annika Luther hänvisar till spanska sjukan som slog till efter första världskriget, en sjukdom som dödat mest människor genom tiderna.

Spanska sjukan var en allvarlig världsomfattande influensaliknande pandemi som 1918-1920 drabbade omkring 500 miljoner människor runt om i världen, varav mellan 20-50 miljoner dog. Kentällä on rivi telttoja ja telttojen edessä kenttävuoteilla makaa sairaita. Heidän vieressään seisoo sairaanhoitajia. Tummapukuinen mies kulkee telttojen välissä kulkevalla polulla. Bild: Rex Features / All Over Press

Spanska sjukan var ursprungligen ett influensavirus, men att folk dog, berodde på att de försvagats av viruset och drabbades av en bakterieinfektion. Om antibiotikan hade funnits redan då, skulle spanska sjukan inte ha lett till någon större epidemi.

Risken idag är följdsjukdomar som antibiotika inte biter på. Men det finns faktiskt en hel del man kan göra ändå.

- Ett sätt att bota sjukdom är det ytterst osmakliga sättet fekal transplantation. Om man har en person vars tarmflora slagits ut av för mycket antibiotika, kan man ganska enkelt bota personen med att överföra avföring från en frisk människa, förklarar Annika Luther.

Och tillfrisknandet kan faktiskt ske på några timmar.

- En person som är på dödens brant kan bli frisk ganska fort med frisk avföring och här har vi en fin kombination av hemskhet och fars för både roman och verklighet, förklarar Annika Luther.

En pandemi kräver en sjukdom med låg, men betydande mortalitet. Därför fungerar Ebola inte alls bra som pandemi eftersom den dödar sina offer så fort. En parasit som dödar sin värd, sågar den gren som den sitter på. Orsaken till att Covid -19 sprids så bra är att så många har har en lindrig version och kan gå omkring och sprida smittan.

Coronaviruset sprider sig bra just för att så många har lindringa symtom. Kuvassa siivousryhmä suunnittelee työtään ennen sen aloittamista. On tärkeää tehdä työ "peruuttaen", eikä niin, että "maalaa itsensä nurkkaan". Bild: Silja Viitala / Yle

Att situationen i Italien är så allvarlig misstänks bero på att man använt så mycket antibiotika i köttindustrin. Och det som Annika Luthers bok uttryckligen handlar om är problemet med antibiotikaresistens och hur man genom bättre tarmbalans stärker både sitt immunförsvar och kan till och med tillfriskna.

Som biolog är Annika Luther lösningsorienterad och övertygad om att räddningen går att hitta i naturen och biologin bara folk skulle sluta förstöra vårt klimat.

Många unga lider av klimatångest idag fast de själva är oskyldiga till utvecklingen. Ett plakat där det står Rädda vår framtid. Bild: Yle/Sofi Nordmyr

Luther har lång erfarenhet av engagemang i miljörörelsen. Men hon berättar att när hon själv blev lärare var det få som orkade engagera sig för miljön. Då kunde det vara ganska svårt att väcka ungas intresse för sopsortering och klimatfrågor.

Nu har mycket av det som den tidiga miljörörelsen varnade för blivit verklighet. Idag finns både en stor medvetenhet och även ångest hos unga. Och det här tycker jag att är så fräckt, för det är inte ungas fel att världen ser ut som den gör idag. Därför är det viktigt att visa på lösningar och inte bara kasta fram allt som har gått snett med klimatpolitiken hittills.

― Annika Luther

Ett viktigt budskap i Annika Luthers bok är att vi behöver satsa på forskning och fakta och inte bara välja snabba lösningar som gynnar ekonomin på kort sikt. Också om författaren själv nu känner lite obehag för sin bok, skulle jag själv rekommendera den som läsning under coronan. Den är både hemsk och underhållande, men också intelligent läsning med ett viktigt budskap.