Kläddesignern och konstnären Minna Palmqvist vill göra upp med samhällets utseendepress: "One size fits all är ett skämt, ingen kropp är den andra lik"

Minna Palmqvist är ursprungligen från Åland men bor sedan 15 år i Stockholm. Hon designar kläder i eget namn och jobbar som konsult för stora modeföretag.

I sitt skapande värderar Minna Palmqvist feminism och hållbar utveckling. Just nu känns saker lite upp och ner på grund av den rådande situationen med coronakrisen så tätt på.

– Finland och Sverige har olika strategier då det gäller att skydda landets befolkning från coronaviruset. Nu känner jag mig trygg med Sveriges linje men eftersom de båda länderna har så olika linje så blev jag nog stressad av situationen i början. Nu lever jag med de riktlinjer vi får här helt enkelt.

Minna Palmqvists studio ligger på andra sidan gatan från hennes bostad i Stockholm. Hon har inte en så lång arbetsresa med andra ord. Det är skönt att vara borta hemifrån men ändå alldeles nära. Minnas familj består av hennes sambo Martin och deras lilla dotter Irma.

Minna är både konstnär och kläddesigner och denna dag då hon har en intervju inbokad i sitt schema har hon klätt upp sig lite extra.

– Jag har faktiskt klätt upp i dag, så som jag klär mig då jag går ut för att träffa folk, det är ett sätt att hålla kvar lite värdighet, skrattar Minna. Men de flesta dagar hasar jag omkring i trasiga träningskläder och smutsigt hår.

I dag har Minna klätt sig i sina favoritkläder dessutom. En second hand-kavaj och en t-skjorta. För Minna är det av största vikt att kläder är bekväma och känns bra på.

Minna växte upp på Åland och blev tidigt intresserad av kläder och design. Hon köpte mycket på loppisar och började sy om sina kläder. Minna studerade först vid dåvarande Yrkeshögskolan Sydväst i Åbo, och slutförde sin utbildning på Konstfack i Stockholm där hon idag bor.

I sin design vill hon ifrågasätta den utseendepress som finns i samhället. Minna är både kläddesigner och konstnär, jag frågar henne vilken titel hon trivs bättre med idag?

– Nuförtiden är jag mer konstnär, säger Minna självsäkert. Jag jobbar mer utifrån en idé och en tanke som jag måste förkroppsliga och då kan den ta sig i uttryck på många olika sätt. Jag filmar något eller bygger upp en installation av ballonger. Eller så blir det ett plagg.