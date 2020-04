Hundratals köpsugna norrmän struntade i polisens råd och åkte på påskresa till Sverige

Nya siffror ger ändå lite hopp i värst drabbade New York.

I New York begravs nu människor som har avlidit i coronaepidemins sviter i en ökänd massgrav på Hart Island utanför staden. Över 1 900 människor har dött i USA det senaste dygnet, nästan 800 av dem i New York. Samtidigt visar antalen nya fall och personer som tagits in på sjukhus att karantänåtgärderna börjat bita i delstaten.