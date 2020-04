Hur blir det med sommarevenemangen i Åboland i år? - Vi kollade läget med 21 arrangörer

Ingen vet ännu med säkerhet hur sommarens evenemangs- och festivalprogram ser ut. Många arrangörer har skjutit framåt sina konserter, festivaler eller tävlingar, men inte alla.

Vi har kollat läget med arrangörer till 21 evenemang i Åboland och Åbo i sommar.

Tre av dem har flyttat evenemangen från juni till augusti, fem händelser har skjutits fram till år 2021. Vid tio evenemang väntar man ännu och ser, och för tre tillställningar i augusti fortsätter planeringen tills vidare helt normalt.

Evenemang i juni

Saaristo Open i S:t Karins

Musikfestivalen Saaristo Open i S:t Karins senarelägger sitt evenemang från den 4-6 juni till den 28-29 augusti. En del förändringar i programmet kommer att ske, men många av de samma artisterna kommer att uppträda under de senare datumen.

Kesärauha i Åbo

Kesärauha-festivalen som ordnas på Gamla Stortorget i Åbo flyttas fram från den 5-6 juni till den 21-22 augusti. Den som har köpt biljetter till festivalen i juni kan antingen få pengarna tillbaka eller använda biljetten i augusti. Många av de artister som skulle uppträda i juni uppträder nu i augusti. Bland annat svenska Amason skulle enligt de första planerna uppträda i Åbo, men bandet har på sin webbplats ännu inte meddelat om man kommer i augusti istället.

Paavo Nurmi Games

Friidrottstävlingen Paavo Nurmi Games senareläggs. Paavo Nurmi Games skulle ha arrangerats i Åbo den 9 juni men på grund av covid-19 har arrangörerna flyttat fram tävlingsdatumet till den 11 augusti. Det bäddar för en riktig supervecka eftersom även FM-tävlingarna i friidrott, Kalevaspelen, går av stapeln under samma vecka.

Paavo Nurmi Games senareläggs till augusti. Hindertävling under PNG 2019. Bild: Tomi Hänninen

Lövö Broloppet på Kimitoön

Motionsloppet Lövö Broloppet, som löps från Dalsbruk till Kasnäs, arrangeras inte i år. Arrangörerna beslutade redan i mitten av mars att det skulle ha varit svårt att arbeta för ett massevenemang som skulle ha arrangerats redan i början av juni. Därför sköts loppet fram till nästa år, den 12 juni 2021.

- Då det rekommenderades att inga evenemang på över 500 personer skulle ordnas innan slutet på maj insåg vi att det var för tidigt att ordna något också i början av sommaren, särskilt då det skulle ha varit 10-årsjubileum och extra festligt, säger arrangören Michael Nurmi.

10-årsjubileumsmedaljen var redan beställd, men som tur var fanns inget årtal ingraverat på den.

De vita Päron i Nagu

Potatisfestivalen De vita Päron brukar alltid ordnas i Nagu lördagen före midsommar, i år den 13 juni, men i år ser den ut att inte bli av.

- Vi väntar ännu några veckor, men vi fattar beslut inom april månad, säger Mona Hemmer, sekreterare i föreningen Multiculti.

Planeringen är långt gjord - Årets Evita är redan vidtalad, liksom husbandet Skarvbandet, och mycket annat program inbokat.

Om potatisfestivalen inhiberas så är en möjlighet att flytta en del av programmet till Skördefesten i Nagu den 19 september istället, fast då finns förstås ingen nypotatis.

Man har redan flyttat hembygdsturen från maj till Skördefesten i september.

Medeltidsmarknaden i Åbo

Medeltidsmarknaden, som skulle ordnas på Gamla Stortorget i Åbo den 25-28 juni, flyttas fram till den 1-4 juli 2021. Medeltidsmarknaden har ordnats i Åbo sedan 1996, i samma anda som marknaderna i Åbo 600 år tidigare.

Medeltidsmarknaden i Åbo flyttas fram med ett år. Mycket folk på medeltidsmarknad. Bild: Yle/Fredrik Häggman

Saaristo Poker Run

Motorbåtstävlingen Saaristo Poker Run 26-27 juni 2020 är ännu inte inhiberad, men kan bli det.

Saaristo Poker Run för samman snabba motorbåtar och vattenskotrar för en ruttkörning i Åbolands skärgård. I år var det meningen att evenemanget skulle bli ännu större, med utskänkningsområde, band och dj:ar.

Det slutliga beslutet fattas inom kort, men det lutar mot att det blir ett mellanår.

- Det är synd, men min sympati gå nog mera åt dem som lever på att ordna evenemang. För oss är det mera en hobbygrej, säger arrangören Daniel Strömborg.

Evenemang i juli

Baltic Jazz

Den 33:e Baltic Jazz-festivalen går av stapeln den 3-5 juli. För festivalens verksamhetsledare Alexandra Lönnström känns det som en lång tid till juli ännu.

- Men nog börjar det småningom från olika håll behövas information om vi ska fortskrida eller ändra på planerna, så inom kort måste vi göra beslut, säger Lönnström.

Inga artister har ännu avbokat sina spelningar, men det har istället varit ganska lugnt vad gäller försäljare. Ansökningstiden för Baltic Jazz-festivalens försäljningsplatser pågick fram till den 14 april. Enligt Lönnström finns det ännu flera alternativ för vad man gör om festivalen inte går att hållas i början av juli.

Kimito Traktorkavalkad

Kimito Traktorkavalkad skulle ha hållits samma veckoslut som Baltic Jazz, den 4 juli, men arrangörerna har redan beslutat att inhibera evenemanget.

- Det kommer så mycket människor och allt är så osäkert hur länge det håller på så vi inhiberade i år, säger Mona Karlsson. Enligt Karlsson blir det traktorkavalkad nästa år istället, om alla bara hålls friska och mår bra.

Ruisrock

Stadsstyrelsen i Åbo gick på tisdagen den 14 april ut med en rekommendation till arrangörer om att alla massevenemang i juni och juli inom Åbo stads område skulle inhiberas. Det här påverkar givetvis också Nordens äldsta rockfestival Ruisrock som är planerad till den 3-5 juli.

Enligt promotorn Mikko Niemelä har ingenting ännu beslutats om sommarens Ruisrock, men ett beslut måste fattas de närmaste dagarna eller veckorna.

- Vi har ett samarbetsavtal med Roskilde, och då de inhiberade sin rockfestival, så påverkar det en del artister som skulle komma hit också. Musikvärlden är ett stort pussel, säger Niemelä.

Det är ännu oklart hur det blir med sommarens Ruisrock. En stor publik framför en scen på Ruisrock 2019. artisten som uppträder är Bad Bunny. Bild: Nelli Kenttä, YleX

Swan European Regatta

Swan European Regatta, som skulle hållas i Åbo den 7-12 juli, har flyttats fram till 2021. Det är första gången den europeiska Swan-regattan skulle ha hållits i Finland, men segelföreningen Turun Pursiseura och Nautor var ense om att skjuta på evenemanget. I början av april hade 31 båtar anmält sig och sammanlagt väntades mer än 100 båtlag till Åbo.

Kimitoöns Musikfestspel

Kimitoöns Musikfestspel borde för 22:a gången ordnas under tiden 6-12 juli. Än så länge fortsätter planeringen normalt, men samtidigt väntar man på uppdaterade direktiv och rekommendationer från staten.

- I början av juni måste vi senast fatta beslut om festivalen blir av eller inte. Då är det 1,5 månad kvar att reagera, säger verksamhetsledare Jukka Mäkelä.

Festivalen är beroende av hur pandemin utvecklas i andra länder med, eftersom det kommer artister från bland annat Storbritannien och Tyskland. Om det inte går att ordna festivalen i år, så planerar man att ha samma program nästa år i stället.

Sibelius i Korpo

Detsamma gäller för Sibelius i Korpo-festivalen, att många av artisterna kommer från utlandet. Där har arrangörerna gett order åt artisterna att inte boka resan till Finland ännu.

- Det skulle vara billigare om de skulle boka sina resor nu, men vi har sagt att de ska avvakta, berättar Bosse Mellberg.

Kirjais auktion och lopptorg

I mitten av juli brukar Kirjais auktion och lopptorg ordnas, men just innan påsk beslutades att det inte blir något av det i Nagu i år. Enligt styrelsen för Kirjais- och Sommaröbygdens utveckling finns det för mycket osäkerhet på många plan och därför hålls varken auktion eller lopptorg.

Korpo Sea Jazz

Korpo Sea Jazz har arrangerats sedan år 1989. I år är jazzfestivalen inbokad den 22-26 juli. Programmet är redan klart och artistavtalen gjorda. Konsertutrymmen är bokade, inkvarteringsplanen för artisterna gjord och sänd till logementen.

- Allt är till 90 procent färdigt. Vi har inte börjat sälja annonsutrymme i vårt programhäfte ännu, säger ordförande Bosse Mellberg.

Man följer med myndigheternas beslut, och Mellberg litar på Institutet för hälsa och välfärd THL:s bedömning. Men fastän festivalen av myndigheterna skulle få arrangeras kan det bli problem.

- Det är klart att om folk i allmänhet är så rädda att de inte kommer fastän det skulle vara tillåtet att komma på konserter, så att vi inte säljer biljetter på förhand, så då måste vi avboka artister i alla fall, säger Mellberg.

DBTL, Down By The Laituri

Det är tänkt att stadsfestivalen DBTL, Down By The Laituri, den 23-25 juli ordnas vid Åbo Domkyrka. Festivalen var välbesökt då den i fjol för första gången arrangerades där.

De senaste veckorna har biljettförsäljningen ändå stannat av på grund av osäkerheten med covid-19. För Henri Kulmala, som driver DBTL, kom det dessutom som en överraskning att Åbo stad gjorde en egen rekommendation om att inga massevenemang skulle ordnas i juni och juli.

- Man skulle hoppas att staten inte gör några förhastade beslut. Därför är det underligt att en ensklid kommun, som Åbo, kan dra mattan undan både staten och oss som arrangörer.

Down By The Laituri ordnades första gången förra året vid Åbo Domkyrka. Huvudscenen på musikfestivalen Down By The Laituri i Åbo där bokstäverna DBTL lyser i sommarskymningen. Bild: Linus Hoffman/Yle

Kulmala ser inget vettigt i att Åbo redan i mitten av april rekommenderar att inget ordnas mitt i sommaren. Ingen kan ju veta hur situationen utvecklas, anser han.

Själv kunde han vänta ända till slutet av maj innan man fattar beslut om DBTL alls ordnas i år, ifall inte myndigheterna beslutar annat före det.

Houtskärs Crazy Raft Race

Flottracet Houtskärs Crazy Raft Race är inplanerad den 25 juli. Där bestämmer arrangörerna senast tre veckor innan om välgörenhetsevenemanget blir av.

- Vi väntar oss massor av deltagare, för folk har ju hur mycket tid som helst nu att bygga flottar, säger arrangören Cynthia Brunow. Om racet måste skjutas fram med ett år gör det inget för deltagarna, för då har de ju en färdig flotte redan för 2021, betonar Brunow.

Evenemang i augusti

Åbo musikfestspel

Åbo musikfestspel är planerat för 6-16 augusti. Musikfestspelens program publicerades den 10 mars, samma dag som Egentliga Finland meddelade om sitt andra bekräftade fall av virussjukdomen covid-19.

- Efter det har vi den senaste månaden jobbat i lite långsammare takt, och väntat på vad som sker i världen, säger musikfestspelens verkställande direktör Liisa Ketomäki.

Senast i slutet av maj måste man besluta om det blir en musikfestival i år.

Boundbirsen i Pargas

I Pargas är Boundbirsen inplanerad den 8 augusti. Trots osäkerheten har planeringen fortsatt helt enligt planerna. Inga beslut har ändå fattats för eller emot arrangemangen ännu.

- Vi kommer antagligen att fatta beslut i början av maj. Bönderna är nog av sådan karaktär att vi snabbt kan ordna en fin festival, men det är en familjetillställning och vill inte att Boundbirsen sprider det tråkiga viruset vidare, säger ordförande Christel Sonntag.

Om Boundbirsen inhiberas så arrangeras den nästa år istället.

Beslut över om Boundbirsen ordnas i år fattas antagligen i början av maj. Om Boundbirsen inhiberas ordnas den nästa år i stället. boundbirsen, Bild: Boundbirsen Maalaispirssi

Kalevan Kisat i Åbo

Finska mästerskapen i friidrott, Kalevan Kisat, ska hållas i Åbo den 13-16 augusti. Tävlingsorgansiationen har ännu ingen deadline för när man måste ställa in tävlingen, utan man följer officiella rekommendationer.

Kalevan Kisat skulle hållas genast efter de olympiska spelen i Tokyo, men nu har OS flyttats framåt ett år. Det kan innebära att fler idrottare kan delta i FM.

Å andra sidan har det internationella friidrottsförbundet World Athletics bestämt att friidrottsresultat under perioden 6 april-30 november inte kommer att beaktas då OS-biljetterna delas ut. Resultaten räknas inte internationellt.

- Kalevan Kisat lockar nog ändå. Tävlingarna har ordnats sedan 1907, och det är en stor ära att vinna ett finskt mästerskap, säger tävlingarnas generalsekreterare Veera Sahlberg.