Trumps beslut att stoppa stödet till WHO får hård kritik - "Nu är inte tiden att undergräva kampen mot corona"

Donald Trump meddelade om beslutet art stoppa biståndet till WHO, under en presskonferens i Vita huset.

Donald Trump meddelade om beslutet art stoppa biståndet till WHO, under en presskonferens i Vita huset.

USA:s president Donald Trump stoppar USA:s stöd till Världshälsoorganisationen WHO. Trump anklagar WHO för att ha misslyckats i sin främsta uppgift och att organisationen därför måste hållas ansvarig. Beslutet som får hård kritik världen över, ses som ett försök att skyla över Trumps egna misstag.

– En granskning ska genomföras för att utvärdera WHO:s roll i att allvarligt felhantera och dölja spridningen av coronaviruset, säger Trump. Trump påstår att WHO har spridit Kinas "desinformation" och att WHO kunde ha stävjat pandemin genom att skicka experter till Kina.

USA är WHO:s största bidragsgivare med omkring 400 miljoner dollar förra året, vilket utgjorde 15 % av dess budget.

– Med utbrottet av covid-19-pandemin så har vi en djup oro om USA:s generositet har använts på bästa möjliga sätt. Sanningen är att WHO misslyckades med att samla in, utvärdera och dela information i god tid på ett genomskinligt sett, sade Trump vid en presskonferens i går kväll.

Beslutet fördöms världen över och många ser det bara som ett sätt för Trump att värja sig för kritiken på hemmaplan för hur han har missskött pandemin i USA.

Trump försöker hitta någon annan syndabock och då inget annat hjälper så pekar han ut WHO, anser kritikerna. Presidentens popularitetssiffror dalar inför valet i höst och Trump och Vita huset har slagits av panik, tror demokraterna.

- Kampen mot coronaviruset kan inte bara vinnas här i USA utan viruset måste besegras över hela världen, säger Nita Lowey som leder representanthusets budgetutskott.

FN:s generalsekreterare Antonio Guterres säger att "nu är inte tiden att skära ner på WHO:s resurser då man kämpar mot pandemin.

- Det här är en tid för enhet och för det internationella samfundet att solidariskt arbeta tillsammans för att stoppa viruset och dess förödande effekter, säger Guterres.

FN:s generalsekreterare Antonio Guterres anser att man inte bör undergräva WHO och andra internationella biståndsorganisationer mitt under en pandemi.

Amerikanska läkarorganisationer skräder inte orden då de fördömer sin president.

- Det här är ett farligt steg i fel riktning och gör inte kampen mot Covid-19 lättare, säger den amerikanska läkarföreningens ordförande dr Patrice Harris.

Det ansedda Johns Hopkins universitetet som för detaljerad statistik om virusets spridning, håller med om att beslutet skickar fel budskap mitt i en pandemi.

Universitetets ledande epidemiolog Amesh Adalja säger att WHO nog kan ha begått misstag så som den gjorde under Ebolautbrottet år 2013 och 2014, men granskningen av hur WHO har skött sig bör göras först senare.

- Det gör man inte mitt under en pandemi, säger Adalja.

Chair Leslie Dach som tidigare arbetade för USA:s smittskyddsinstitut säger att Trump bara försöker skyla över sina egna misstag och det faktum att han reagerade så långsamt på pandemin, trots att han fick många varningar i januari, februari och mars om hur riskfyllt läget var.

- Det här inget annat annat än ett genomskinligt sätt för Trump att rikta uppmärksamheten från hans historiska försök att tona ner hur allvarlig coronaviruskrisen är och administrationens misslyckande att förbereda nationen, säger Dach, som ledde USA:s kamp mot det senaste Ebola-utbrottet.

Ingen "total auktoritet"

Trump får särskilt hård kritik för att han kritiserar WHO för att ha varit alltför välvillig gentemot Kina i början av pandemin, trots att han själv hyllade Kina vid flera tillfällen redan i januari.

Trump sa senast i går att han hoppas på goda relationer med Kina, samtidigt som han kritiserar WHO:s ledning för alltför nära samarbete med Kina.

Presidenten har också fått förödande kritik för sina påståenden om att han som president har total auktoritet att fatta riksomfattande beslut om pandemin, utan att höra guvernörernas eller delstaternas åsikt.

Delstaternas autonomi som garanteras i grundlagen har fram till nu varit något som republikanerna har omhuldat och Trump backade i natt något från sina hårdföra uttalanden som också upprörde en del republikaner i kongressen.

- Det är upp till respektive guvernör att fatta beslut om när självkarantänen kan släppas. Det finns många delstater som är i en jättebra situation så de skulle kunna öppna nu, sade Trump som lovade att prata med alla guvernörerna inom en dag eller två.

Läkare och sjukskötare vid Langone sjukhuset i New York tar emot hyllningar av folk ute på gatorna. Över 10 000 insjuknade har dött i New York City.

Han var i alla fall märkbart irriterad över mediernas frågor om hans maktbefogenheter i går kväll och han hotade till och med att lämna den direktsända presskonferensen i Vita huset.

Samtidigt kommer beskedet om att Trump vill ha sin namnunderskrift tryckt på varenda en av de miljontals checker som i dessa dagar skickas ut som krisbidrag till alla amerikaner,

De flesta kan vänta sig en check på 1 200 dollar under de närmaste dagarna och veckorna och på varenda en av dem kommer det att finnas Donald Trumps namnunderskrift.

Beslutet att trycka dessa checker innebär att utsändningen av dem fördröjs med minst ett par dagar, vilket också väcker irritation, åtlöje och hård kritik.

All fler döda

USA slog under det senaste dygnet ett nytt lands- och världsrekord vad gäller antalet döda, då man bokförde över 2 200 dödsfall på grund av coronaviruset.

I New York ökade antalet döda med över 3 700 då man förde in sådana personer som har avlidit hemma utan att ha testats, in i dödsrullorna.

Man räknar med att över 10 000 insjuknade har dött enbart i New York City och närmare 26 000 över hela USA, vilket är överlägset mest i världen.



