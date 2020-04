Vicky O'Neons band gjorde låt med Brian May från Queen - men coronan ställde till allting

Kings Daughters har haft både motgångar och triumfer i år. Att bekanta sig med Brian May var en lottovinst. Bandet Kings Daughters i soffa med Brian May från Queen. Bild: Kings Daughters

Det kan löna sig att ge en demo i handen åt sin idol. Det var precis vad som skedde när Kings Daughters fick Brian May från Queen som samarbetspartner.

En hel del har hänt i Vicky Österbergs liv sedan våren 2019 då vi träffades i Yles musikklubbs replokal för att knäppa några knäppa foton på den färggranna trummisen Vicky O´Neon från Ekenäs.

Trummisen Vicky O'Neon är hemma från Ekenäs. Trummisen Vicku O'Neon i bandet Kings Daughters poserar. Bild: Kings Daughters

Samma dag skulle hon banda in sitt sommarprat för Vega och jag skrev ett personporträtt på henne som soloartist, yrkesmusiker och trummlärare.

Vicky har varit med om att grunda musikskolorna Rockdonna och Girls rock London. På bilden skribenten med Vicky i Böle 2019. Vicky Österberg med färglada dreadlocks framför trummor tillsammans med Lasse Grönroos. Bild: Yle/Björn Karlsson

Nu ett år senare är hon medlem i poprock-bandet Kings Daughters som just gett ut sin debutsingel Get Up. Låten är skriven tillsammans med ingen mindre än Brian May från Queen, som också producerat låten.

Kings Daughters är baserat i London och kärntruppen består av trion Talia Dean (sång), svenskfödda Isabel Lysel (gitarr) och Vicky på trummor. De har också en basist som heter Rosetta Carr.

- Vi var i ett band tillsammans för sex år sedan. Då hette vi Lips. Men det är så svårt att vara i ett band och börja från scratch och det kom till en punkt där vi insåg att det här funkar inte. Och sedan gick vi olika vägar och gjorde olika grejer i livet. Och sedan sex år senare har vi hittat tillbaka till varandra, berättar Vicky.

Nu när tiden var den rätta kom Brian May in i bilden som en räddande ängel.

- Det var när det skedde som allting med hela bandet tog fart, säger hon.

Talia känner May sedan flera år. Hon jobbade som VIP-värdinna på London-Heathrow flygplats där hon tog emot kändisar som har egna ingångar där de inte behöver beblanda sig med pöbeln.

Hon gav en demo av sin låt åt Brian May och resten är historia.

- Jag satt på tåget på väg från Helsingfors till Ekenäs när Isabel ringde mig. Hon berättade att Brian har frågat om vi vill göra den här låten tillsammans med honom. Jag satt där att "what?! kan du säga det där på nytt!". Det kändes helt surrealistiskt, skrattar hon.

Vicky, Talia och Isabel spelade tillsammans redan för sex år sedan men lade av och grundade bandet på nytt när tiden var inne. Bandet Kings Daughters promobild. Bild: Kings Daughters

Hur ser det ut hemma hos Brian May?

- Det är fint, jättefint, skrattar Vicky.

- Jag spelar på Queen-trummisen Roger Taylor trummset på skivan. Brian May frågade om det skulle vara okej att vi for till Roger och bandar in. Jag var så där JOOO!", berättar hon.

Partylåt med allvarligt budskap

Talia har själv kämpat med dystra tankar och hon vill med låten hjälpa andra att ta sig upp ur träsket.

En del av singelns intäkter går till föreningen Mind som jobbar för mental hälsa.

Sångaren Talia Dean träffade Brian May på flygplatsen där hon jobbade som VIP-värdinna och blev den vägen kompis med rockstjärnan. Sångaren Talia Dean i bandet Kings Daughters poserar. Bild: Kings Daughters

- Vi släpper inte den här låten enbart som en dansfest utan också som en kraftfull medicin för människor som helt på riktigt är paralyserade av rädsla, depression eller ängslan just nu. Jag är själv depressiv och kan defintitivt relatera till det, säger Brian May i pressreleasen.

Det osignade bandet testade en crowdfunding-kampanj med målet 10 000 euro för att lansera Kings Daughters karriär med singelrelease, musikvideo, promofoton och en ordentlig marknadsföringskampanj.

Gitarristen Isabel Lysel är född i Sverige. Gitarristen Isabel Lysell i bandet Kings Daughters poserar. Bild: Kings Daughters

Kings Daughters nådde på slutrakan sitt mål och fick dessutom in långt mer än de strävade efter; nästan 16 000 euro.

På Svenska kulturfondens sidor ser jag också att Vicky nyligen beiljades 30 000 euro för en webbserie.

Jag snackade i februari med Vicky om crowdfunding-kampanjen och bandets framtidsplaner. Och förstås om Brian May-kopplingen. Då var det ännu vind i seglen trots att de inte fått in ens hälften av pengarna i kampanjen.

Mycket sket sig på grund av coronan

När coronapandemin slog till fick Kings Daughters karriär en törn. Att hålla "Meet and greets" med Brian May och träffa fans som lagt ut 600 euro på en träff med dem och Queen-legenden var inte längre möjligt. Inte heller releasegiget de jobbat för.

Det är litet läskigt i London nu. - Isabel Lysel

Musikvideoplanerna skrotades likaså. Bandet erbjöd att skjuta fram de avtalade träffarna, eller betala tillbaka pengarna till dem som vill ha fyrken tillbaka.

Jag fick lov att ringa upp bandet igen och gå igenom vad som sker nu.

Tjejerna kan inte träffas för rep när de sitter isolerade på var sitt håll i London.

- Vi kommer ännu mer att börja skicka ljudfiler till varandra nu, säger Vicky.

- Det är litet läskigt i London nu. Tyst. Men folk håller uppe hoppet och man ser många fina gärningar, bland annat för sjukvårdssystemet här, säger gitarristen Isabel.

En stor del av bandets framgång i att skrapa ihop pengar och få en massa fans innan någon ens hört deras musik handlar om ett jättestort bakgrundsarbete och en frenetisk närvaro på sociala medier.

Vicky i isolering i sin hemmastudio i London 2020. Trummisen Vicky O'Neon poserar i sin hemmastudio i London bredvid vid sitt trummset. Bild: Vicky Österberg/Privat

Vicky och Talia satt redan före coronaisoleringen konstant framför kameran och snackade om bandet, musik och allt mellan himmel och jord med fansen.

Kings Daughters bandar nu in sitt albumm i karantän på var sitt håll. Bandet Kings Daughters promofoto Bild: Kings Daughters

Den här grejen utnyttjade de nu istället för en ny sorts musikvideo. Bandet bjöd in fans runt hela världen att medverka i deras musikvideo, från sina egna hem. Också Brian May syns jammande i videon.

Kings Daughters kommer nu att banda in hela sitt album på distans. De har möjligheter till det och kommer inte låta något virus stoppa bandet nu när de kommit så här långt.

Vicky O'Neon är gäst i Vår musik den 20.4.