No Fortunate Son skriver musik med en berättelse – nya låten handlar om hans morfars tid i kriget

No Fortunate Son utmanar på Vegatoppen med Four Long Years. No Fortunate Son Bild: Kasper Dalkarl

Ett nytt namn tar sig an den finlandssvenska musiklistan. Tobias Fagerholm går under artistnamnet No Fortunate Son och utmanar på Vegatoppen med låten Four Long Years.

Bakom artistnamnet No fortunate son hittar vi Jakobstadsbon Tobias Fagerholm.

Fagerholm har ägnat nästan hela det senaste decenniet åt att studera musik. Musikintresset har ändå funnits längre än så.

– Det har funnits med sedan dag ett, förklarar Fagerholm.

Fagerholm tog steget mot att bli yrkesmusiker genom att först gå på Yrkesakademin i Jakobstad och därefter Yrkeshögskolan Novia med inriktning på rytm och sång.

Totalt blir det 9 år av musikstudier och Fagerholm berättar att han inte ångrar en dag.

Att Österbotten och speciellt Jakobstad lyckas producera duktiga musiker är inte konstigt enligt Fagerholm.

– Det finns väldigt bra skolor i Jakobstad och de är väldigt bra på att få ut musiker i arbetslivet.

Fagerholm hoppas att han kan vara en av de framgångsrika musiker som lyckas livnära sig på helt och hållet på musiken.

Inspireras av berättande musik

Artistnamnet No Fortunate Son får en osökt att tänka på Creedence Clearwater Revival, som har en låt som heter Fortunate son, men Fagerholm berättar att han ändå inte är riktigt lika rockig som CCR.

– Jag försöker göra oldschool country med lite folk- och popinslag.

Fagerholm berättar att han själv lyssnar mycket på Johnny Cash och Chris Stapleton. Dessutom uppskattar han musik som har en historia.

– Länge har jag också lyssnat på Cornelis Vreeswijk och musik som är väldigt berättande. I grund och botten är det texterna som är det viktigaste.

Det är bland annat från Vreeswijks musik som han själv har funnit inspiration att skriva sina texter och historier.

No Fortunute Son tycker texten är en av de viktigaste byggstenarna i musiken. Tobias Fagerholm/No Fortunate Son Bild: Kasper Dalkarl

Utmanar på Vegatoppen

No Fortunate Son, eller Tobias Fagerholm, utmanar nu på Vegatoppen med låten Four long years.

Låten har country/americana vibar och handlar om Fagerholms morfars tid under och efter vinterkriget och hans förhållande till sin fru.

– Det handlar också om vad morfar lärt mig om hur man ska vara mot människor och hur man ska bete sig.

Mer musik på kommande trots inställda spelningar

Det är osäkra tider för musiker för tillfället och huruvida det blir några spelningar för No Fortunate Son denna sommar, kan Fagerholm inte svara på.

– Vi hade bokat några festivaler, men man vet ju inte hur det blir nu.

No Fortunate Son kommer ändå inte sluta producera musik trots att det är svåra tider.

– Snart kommer det ut en ny singel som heter Who I am, som vi precis fick tillbaka från mastringen. Vi har ännu inget datum, men ganska snart kommer den ut.

Du kan rösta på No Fortunate Son och låten Four long years här.