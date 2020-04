One World: Together at Home - världsartister hyllar och stöder coronapandemins hjältar

Bild: One World: Together at Home

Lady Gaga - initiativtagare till välgörenhetsevenemanget One World: Together at Home. Lady Gaga Bild: One World: Together at Home

One World: Together at Home är ett världsomspännande evenemang som vill stöda vår gemensamma kamp mot coronapandemin. Den två timmar långa direktsändningen kan du se se på Yle Arenan i helgen.

Initiativtagare är Lady Gaga och välgörenhetsevenemanget ordnas tillsammans med Världshälsoorganisationen WHO, Förenta nationerna och organisationen Global Citizen.

One World: Together at Home samlar hela världen under en exceptionell tid för att både stöda och hylla den ovärderliga insats som nu görs av de som jobbar inom sjukvården. Under sändningen får vi ta del av berättelser från läkare, sjukvårdare och familjer runt om i världen och världsartister bidrar med framträdanden från sina hem.

Utöver Lady Gaga deltar Alicia Keys, Amy Poehler, Andrea Bocelli, Awkwafina, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong (Green Day), Burna Boy, Camila Cabello, Celine Dion, Chris Martin, David & Victoria Beckham, Eddie Vedder, Ellen DeGeneres, Elton John, FINNEAS, Idris & Sabrina Elba, J Balvin, Jennifer Lopez, John Legend, Kacey Musgraves, Keith Urban, Kerry Washington, Lang Lang, Lizzo, LL COOL J, Lupita Nyong’o, Maluma, Matthew McConaughey, Oprah Winfrey, Paul McCartney, Pharrell Williams, Priyanka Chopra Jonas, Sam Smith, Shah Rukh Khan, Shawn Mendes, Stevie Wonder, Taylor Swift och Usher.

Evenemanget leds av några av Amerikas mest populära tv-personligheter: Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel och Stephen Colbert.

Jennifer Lopez. Jennifer Lopez Bild: One World: Together at Home Elton John Elton John Bild: Greg Gorman Pharrell Williams. Pharrell Williams. Bild: One World: Together at Home

Intäkterna från evenemanget går till WHO:s stiftelse COVID-19 Solidarity Response. Stiftelsen stöder de som jobbar inom sjukvården världen över och förser dem med utrustning, samt hjälper lokala välgörenhetsorganisationer. Intäkterna går via organisationerna till arbetet med att bekämpa coronaviruset.

One World: Together at Home visas direkt på Yle Arenan natten mellan lördag och söndag, 19.4 kl. 03 - 05. Du kan välja att se sändningen med finskt referat eller utan referat. Efter direktsändning finns programmet tillgängligt på Arenan över helgen. Med finsk textning visas programmet på Yle TV2 söndag 19.4 kl. 19 - 21.