Stöd ska hjälpa ensamföretagare genom coronakrisen - Sibbofrisör: Stödet skulle hjälpa mig få alla räkningar betalda

Mikaela Nykky jobbar som frisör i Sibbo. Hon tycker att allt stöd som erbjuds är positivt. En kvinna står och håller upp en glasdörr in till en frisörsalong. Bild: Yle / Rebecka Svedberg

Coronavirusepidemin slår hårt mot företagare, särskilt inom servicebranschen. Nu kan ensamföretagare ansöka om att få en engångssumma på 2 000 euro för att klara krisen.

Mikaela Nykky är ensamföretagare och arbetar som frisör i Söderkulla i Sibbo. Som för många andra småföretagare har coronaepidemin förändrat hennes yrke.

Nykky berättar att dagarna på salongen blir långa och antalet kunder har minskat till omkring en tredjedel av kundunderlaget.

- Visst är det kämpigt och jag är jätteorolig för framtiden - hur det kommer att gå och vad jag ska leva på.

Nykky har jobbat som frisör i Söderkulla i 23 år. Tidigare i vår tog hon ett stort steg och hon köpte en egen salong efter att tidigare hyrt en lokal.

- Nu vågade jag äntligen satsa på att köpa en lokal och så råkade det sig så här. Vi får hoppas att det här bara är tillfälligt och att det går förbi snabbare än vad vi tror.

I salongen jobbar, förutom henne själv, också tre andra ensamföretagare: två frisörer och en kosmetolog. Tillsammans har de försökt dela upp skiftena så att alla inte jobbar samtidigt.

"Allt stöd som erbjuds är bra"

Stödet för ensamföretagare är något som Nykky väntat på och som hon redan bestämt sig för att söka.

- Tidigare i dag läste jag allt man behöver för att söka så nu är det bara att krafsa ihop alla papper och sätta in en ansökan.

Att stöd som det här erbjuds är en positiv sak enligt Nykky.

- Allt stöd som erbjuds är bra. Men det här är bara en engångssumma och vi vet inte hur länge det här pågår.

Nykky hoppas att stödet för ensamföretagare ska hjälpa henne att betala sina räkningar. En kvinna står bakom en betjäningsdisk inne i en frisörsalong. Bild: Yle / Rebecka Svedberg

Nykky hoppas att stödet bland annat ska kunna hjälpa henne med de kostnader som renoveringen av salongen har kostat henne.

- Jag har satsat en massa på inredning av salongen så stödet skulle hjälpa mig att få alla räkningar betalda. Och så har jag förstås ett vederlag som ska betalas varje månad.

För tillfället har Nykky inga planer på att stänga salongen.

- Vi kommer att hålla öppet så mycket det går om vi hålls friska. Vi försöker vara försiktiga. Man har inte någon annan möjlighet när man är företagare. Man lever inte så länge på 2 000 euro.

Första utbetalningarna nästa vecka

Sibboföretagare kunde börja skicka in sina stödansökningar klockan 14 onsdagen den 15 april.

- Hittills har vi fått in ungefär 60 ansökningar, säger företagskoordinator Henna Piilo från Sibbo kommun på torsdagseftermiddagen.

- Det känns som om ansökningarna börjar komma i allt högre hastighet när företagarna får information om vilka uppgifter som behövs, fortsätter hon.

Ansökningstiden tar slut den 30 september och ansökningarna behandlas i den ordning de kommer in. Sibboföretagare ska lämna in sin ansökan via utvecklingsbolaget Keukes elektroniska tjänst.

Kriterier för att få stödet Det här är de viktigaste kriterierna du ska uppfylla för att kunna få stöd för ensamföretagare: Du är företagare på heltid, verksam i Finland och du har inga anställda.



Företagets ekonomiska situation och omsättning har försämrats efter den 16 mars 2020 till följd av coronaepidemin. Du bedöms ändå ha förutsättningar för fortgående lönsam verksamhet.



Stödet beviljas för att täcka kostnader för företagsverksamheten, till exempel kostnader för lokaler och utrustning samt bokförings- och kontorsavgifter. Du kan inte använda stödet för att betala din egen lön.



Inget stöd kan beviljas jordbruks-, fiskeri- eller skogsbruksföretag eller för förädling av jordbruksprodukter. Längre ner i artikeln hittar du länkar till webbplatser där du kan läsa mer om kriterierna och hur du gör för att ansöka om stödet.

Sibbo kommun behandlar ansökan och fattar beslut om att bevilja stödet samt betalar beloppet till företagarna via Keukes ansökningstjänst.

- De första ansökningarna har redan behandlats och de första betalningarna görs nästa vecka, säger Piilo.

Nästan tusen ensamföretagare i Sibbo

Arbets- och näringsministeriet har skjutit till ett statligt anslag på 250 miljoner euro för att stöda ensamföretagare.

Pengarna har delats ut till kommunerna på basis av hur många ensamföretagare det finns i varje kommun.

Här kan du se hur stor potten är i din kommun.

Kommunförbundet beräknar att det finns lite under 1 000 ensamföretagare i Sibbo och kommunen har fått en summa på nästan 1,2 miljoner euro att dela ut.

Sitter du på en hög av fakturor som ska betalas? Stödet på 2 000 euro kan vara till hjälp. Kvinna sitter i ett hav av räkningar. Bild: Mostphotos/ Ufuk Uyanik

Henna Piilo tror att pengarna kommer att räcka till alla behövande.

- Men så klart rekommenderar vi att skicka in ansökningen så snabbt som möjligt, säger hon.

På Sibbo kommuns webbplats finns en hel del länkar och information om var olika sorters företagare kan få råd och hjälp.

- Nu ser det ut som om alla får stöd från något ställe. I början var det lite problem med att det såg ut som att sådana företag med två företagare inte skulle ha rätt till stöd, men nu kan de också få finansiering via NTM-centralen, säger Piilo.

Hon uppmanar Sibboföretagare som undrar vilka stöd de borde söka att kontakta utvecklingsbolaget Keuke som kan skicka företagaren vidare till rätt instans.

Keukes krisrådgivningstelefon betjänar vardagar mellan 9 och 16. Numret är 050 523 8897.

I slutet av artikeln hittar du mer nyttiga länkar.

Mer information och nyttiga länkar

På Arbets- och näringsministeriets webbplats finns en omfattande lista med frågor och svar om stödet för ensamföretagare (enbart på finska).

Lite längre ner i artikeln hittar du länkar till ansökningssidorna för de östnyländska kommunerna. Där hittar du också mer info om stödet för ensamföretagare.

Du ska skicka in ansökan till den kommun där ditt företag är registrerat i Företags- och organisationsdatasystemet.

Kom också ihåg att bifoga alla dokument som behövs. Din ansökan kan behandlas snabbare om all relevant information finns med redan från början.

Det finns olika ställen du som företagare kan kontakta för att få hjälp. Mies puhuu puhelimessa ikkunan edessä. Bild: Eleni Paspatis / Yle

I Sibbo, Lovisa och Lappträsk har ansökningsperioden för stödet redan börjat.

Om ditt företag är registrerat i Lappträsk hittar du anvisningar och ansökningsblanketten här.

Om ditt företag finns i Lovisa ska du klicka in dig här.

I Borgå öppnas ansökningsperioden klockan 12 onsdagen den 22 april. Ansökningsformuläret kommer att finnas här och du kan redan nu gå in och läsa hur du ska gå till väga.

Det finns råd, hjälp och ekonomiskt stöd att tillgå också för andra företagare än ensamföretagare.

Till exempel på Arbets- och näringsministeriets webbplats hittar du anvisningar för vad olika sorters företag kan göra för att klara sig under coronavirusutbrottet.

Där finns också en lista med vanliga frågor och svar om finansiering för företag i coronatider.