Coronafall upptäckt på daghem i Åbo

Ett barn på ett daghem i Åbo har konstaterats smittad av coronaviruset. Alla som varit i närheten och exponerats har fått instruktioner för hur de ska gå vidare.

Alla som utsatts för smittan - barn och anställda - har identifierats och satts i karantän.

Alla nära kontakter, såsom barnens familjer, har kontaktats och fått instruktioner per telefon och via Wilma. Under helgen kommer de få ytterligare information om hur man kontrollerar infektionssjukdomar inom Åbo stad.

På grund av coronaepidemin följer man mer intensiva hygienrutiner på alla daghem i Åbo.