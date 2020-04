Galleri Gottorp, Kristinestad

Hur ser Jeppis musikliv ut för en helt finskspråkig?

Hur ser den finlandssvenska musikscenen i Jakobstad och Musikcafé After Eight ut genom ögonen på en helfinsk savolaxare? "Jag hade aldrig hört talas om After Eight, men det är helt tydligt en väldigt meningsfull plats för jakobstadsborna", skriver Tuula Viitaniemi. Vad har du för minnen från After Eight?