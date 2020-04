Protesterna mot coronarestriktioner ökar i flera av USA:s delstater

Demonstrationer mot åtgärder som ska bromsa coronaviruset i USA ökar i flera av landets delstater. Som bäst förbereder sig tusentals människor på att delta i protester under de kommande dagarna.

USA:s president Donald Trump gav sitt stöd till demonstranterna i en serie tweetar under fredagen där han skrev "Befria Michigan", "Befria Minnesota", "Befria Virginia".

Trumps stöd kommer bara en dag efter att han sa att det är guvernörerna som ska fatta besluten om hur restriktionerna ska lättas, när han presenterade administrationens trestegsplan för att öppna upp landets ekonomi.

Den republikanska presidenten försvarar sina tweets med att säga att delstaterna Minnesota, Michigan och Virginia har alldeles för hårda restriktioner. Samtliga delstaters guvernörer är demokrater.

Det har förekommit motsvarande demonstrationer även i delstater som leds av republikaner.

Tusentals människor har demonstrerat i Michigan. Preotest mot coronakarantän i Michigan 15.4.2020 Bild: AFP / Lehtikuva Demonstrationer har förutom i Michigan bland annat ordnats i Ohio, North Carolina, Minnesota, Utah, Virginia and Kentucky. Här protesterar invånare i Louisiana. Protest mot coronarestriktioner i Louisiana 17.4.2020 Bild: AFP / Lehtikuva

Trump säger att demonstranterna verkar ansvarsfulla

Under en presskonferens under natten till lördag fick Trump frågan om det är rätt att uppmuntra den här typen av folksamlingar just nu.

Enligt Trump är det här människor som uttrycker sina åsikter och de verkar ansvarsfulla.

USA har nu 706 000 bekräftade coronafall och över 37 000 dödsfall. 3,5 miljoner människor har testats.

Källor: BBC, Guardian, AP