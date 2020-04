På 1600-talet var begreppet harmoni viktigt. Det betydde att man inte ska synda medan man lever, eftersom guden då är nöjd med människorna.

Så för att bli kvitt pesten skulle man såklart besöka gudstjänsten och be för att harmonin ska återvända.

Men man tog också till andra åtgärder, som faktiskt visade sig vara lyckade, trots att man då trodde att pesten kom från luften och inte från loppor som spred sig via råttorna i staden.

Någon som känner till begreppet "social distansering"? Det införde man också då.