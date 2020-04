Radiogudstjänst med Adentkyrkan i Jakobstad

Den här veckan kommer radiogudstjänsten från Adventkyrkan i Jakobstad. På onsdagkvällen sänder Yle Vega en specialkväll "From Vega with love". I Aftonandakten den kvällen hör vi Hedvig Långbacka som reflekterar kring musikens förmåga att skapa gemenskap och välvilja.

Söndag 19.4

Radiogudstjänst med Adventkyrkan i Jakobstad kl 13.03 i Yle Vega.

Predikant: Sebastian Matula.

Mötesledare: Ann-Louise Granbacka.

Pianist: Boris Källman.

Sång: Ann-Louise Granbacka, Astrid Ericsson, Frejvid Granbacka och Ralf Sundvik.

Flöjtist: Boglárka Matula.

Ur Psalmer och Sånger:

636 (Stor är din trofasthet),

737 (Hoppet att Jesus få skåda),

741 (Tidstecknen visar att Herren är nära).

Gudstjänsten spelades in den 26 mars 2020.

Andakter och Andrum i den kommande veckan

Andrum och andakter sänds som vanligt i Yle Vega den kommande veckan, söndagen 19.4. kl 19.15 är det Luisa Tast och Martin Sandberg som läser dagens bibeltexter på temat Uppståndelsens vittnen.

I den kommande veckan, vecka 17, är andaktstalarna följande:

Måndag 20.4

Andrum kl 06.54 och 09.10

Henrik Nymalm, Borgå

Musik: Kristoffer Streng sjunger Stor är Messias.

Aftonandakt kl 19.15

Heikki Huttunen och Maria Sundqvist.

Tisdag 21.4

Andrum kl 06.54 och 09.10

Johanna Boholm-Saarinen, Jomala

Musik: Benny Andersson spelar sin Tröstevisa.

Aftonandakt kl 19.15

Anders Hamberg, Jyväskylä

Musik me King’s College Choir som sjunger Allegris Miserere.

Onsdag 22.4

Andrum kl 06.54 och 09.10

Milja Westerlund, Sibbo

Musik: Jackie DeShannon sjunger What the World needs now.

Aftonandakt kl 19.15

Hedvig Långbacka, Helsingfors

Torsdag 23.4

Andrum kl 06.54 och 09.10

Anna Edgren, Åbo

Musik: Anders Widmark spelar Gammal är kyrkan.

Aftonandakt kl 19.15

Boris Källman, Vichtis

Musik med Ungdomskören Evangelicum som sjunger Det finns en som har tid.

Fredag 24.4

Andrum kl 06.54 och 09.10

Fred Wilén, Helsingfors

Musik: I am sailing med Rod Stewart

Aftonandakt kl 19.15

Anna Maria Böckerman, Helsingfors

Musik: psalm 920 Vila i mig.

Lördag 25.4

18.03 Ett ord inför helgen.

Söndag 26.4

kl 19.15

Maria Boström och Caspian Boström läser dagens bibeltexter.

Producent: Hedvig Långbacka.

Du kan alltid lyssna på Andrum och andakter på Yle Arenan, då det passar just dig bäst!

Andrum i Yle Vega

Aftonandakter i Yle Vega

Radiogudstjänsten 26.4. firas med Svenska lutherska evangeliföreningen och Evangeliska folkhögskolan

i Svenskfinland.