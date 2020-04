Digiträning: Tvåstegsverifiering - Varför räcker det inte med en identifiering?

Det lönar sig att låsa också cykeln med två lås i stället för bara ett, eftersom tjuvar är mer intresserade av cyklar som är lätta att stjäla. Samma princip gäller för nättjänster där tvåstegsverifieringen utgör ytterligare ett hinder för andra att använda din data.

I allmänhet registrerar vi oss i nättjänster med två uppgifter: först användarnamn och sedan lösenord. Vid tvåstegsverifiering identifierar vi oss med ytterligare ett steg genom en tjänst som kräver PIN-kod eller en motsvarande verifikation. Därför rekommenderar kommunikationsverket Traficom tvåstegsverifiering d.v.s dubbel verifiering.

Tvåstegsverifiering är egentligen inget nytt, vi har använt det i betalkort redan länge också om vi inte har kallat det för tvåstegsverifiering. Utöver smartkort behöver du också en sifferkod för att kunna utföra din betalning.

Med smarttelefon är tvåstegsverifiering enkelt

Har man en smarttelefon är det lätt att få en kod för att identifiera sig. Före smarttelefoner var man tvungen att ansluta olika koder i datorns eller mobiltelefonens USB - port, eller skaffa en särskild apparat som levererade koder.

I smarttelefonerna finns de här funktionerna automatiskt och man kan få en identifieringskod som text- eller ljudmeddelande eller via en autentiseringsapplikation.

I den här digiövningen går vi igenom hur tvåstegsverifiering fungerar i WhatsApp, Facebook, Google och Apple

Olika tjänster varierar mellan olika termer: tvåstegsautentisering

tvåstegsverifiering, tvåfaktorsautentisering eller tvåstegsbestyrkande. Alla dessa termer betyder samma sak.

WhatsApp

I meddelandetjänsten WhatsApp kan man själv välja sin PIN-kod.



Inställningar > Konto > Tvåstegsverifiering > aktivera > Ge en sexsiffrig PIN-kod > din epostadress.



Applikationen kan ibland be om den sexsiffriga koden och den gör det alltid när du registrerar ditt telefonnummer på nytt i applikationen.

Screenshot från Whatsapp.

Facebook

Facebook har flera olika metoder för tvåstegsverifiering. Oberoende av vilken metod du väljer, kommer du igång så här:

Business manager (triangel i högra hörnet om du använder dator, i mobilen tre små streck) > Inställningar > Säkerhet och inloggning > Använd tvåfaktorsautentisering > Välj den metod du vill använda för tvåfaktorsautentisering, textmeddelande, autentiseringsapp > Följ instruktioner.



Screenshot från Facebook.

Google-konto

Google-kontot behövs för alla tjänster som Google erbjuder, till exempel Gmail, Google Drive och Chrome.

Identifikationen kan utföras genom att beställa en kod per text- eller ljudmeddelande. Om du loggar in på ditt Google-konto på en annan apparat, frågar man dig om du försöker logga in på en annan apparat.

Svara Ja, så kan du logga in på ditt konto.

Tvåstegsverifiering till Google-kontot via mobiltelefonen:

Med Android-apparater är det lätt att ta i bruk tvåstegsverifiering eftersom de redan färdigt är kopplade till Google-kontot. Då ger Google förslag på apparater som är lagrade på samma Google-konto.

Inställningar > inloggning och dataskydd > tvåstegsverifiering > följ anvisningar.

iPhone kräver att du installerar Google applikationen på din apparat.

Logga in på Google-konto > Inställningar > Ditt konto > Inloggning och dataskydd > tvåstegsverifiering > Följ anvisningarna.

Vad ska du göra om din din telefon försvinner eller om batteriet tar slut?

I sådana här situationer kan man beställa koder till en annan telefon som text - eller ljudmeddelande. Man kan också printa ut koderna: Den här utskriften innehåller engångskoder.

Screenshot från Google.

Applikationen Google Authenticator

Google har applikationen Authenticator för tvåstegsverifikation. Man kan ladda ner den från App Store eller Play Store.

En fördel med applikationen är att den fungerar också när din telefon är offline, d v s inte kopplad till nätet.

4. Apple-konto

Apple- kontot kräver ett telefonnummer för tvåstegsverifiering:

Inställningar > Apple ID > Lösenord och dataskydd > logga in i iCloud > Ladda ner tvåstegsverifiering > skriv in ditt telefonnummer > Ge en säkerhetskod.

Här är Apples egna anvisningar för tvåfaktorsautentisering.

Surfa säkert på nätet!

På våra digiträningssidorkan du förbättra dina digitala kunskaper.