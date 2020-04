Försöken att få hem de finländska barnen från al-Hol har lagts på is - ingen beredskap att ta hand om coronafall i flyktinglägren

Utrikesministeriet uppger att det är omöjligt att försöka få hem de finländska barnen från al-Hol i Syrien på grund av pandemihotet. Om coronaviruset börjar sprida sig i lägren finns det varken mediciner eller sjukvård, säger en läkare i området till Svenska Yle.

Coronapandemin förhindrar just nu Utrikesministeriets försök att få hem de finländska barnen från lägret al-Hol. De kurdiska myndigheterna som har hand om lägret har meddelat att förhandlingarna inte kan fortsätta på grund av pandemihotet.

- Vi kan endast komma vidare i frågan i samarbete med myndigheterna i lägret. Administrationen i lägret har stängt kommunikationerna till lägret och också gränserna i området är stängda, skriver Pekka Shemeikka, informationsansvarig på Utrikesministeriet, i ett mejl till Svenska Yle.

De finländska kvinnorna i lägret har i intervjuer berättat att de vill tillbaka till Finland. Kvinnor och barn i flyktinglägret al-Hol Bild: Yle / Antti Kuronen

Ungefär trettio finländska barn och tio finländska kvinnor befinner sig i al-Hol. Utrikesministeriets mål är att ta barnen till Finland - det gäller fortfarande - men planerna är lagda på is.

- Hittills har epidemin inte spridit sig i lägret, men vi befarar tyvärr att det kommer att hända. Att skydda sig, att testa för coronavirus och möjligheterna till intensivvård i lägret är mycket bristfälliga, skriver Shemeikka.

“Inte medicin, inte sjukvård, ingenting”



Den svensk-kurdiska läkaren Nemam Ghafouri befinner sig som bäst i ett annat flyktingläger i området. Hon bedömer att lägren inte har någon möjlighet att ta hand om coronafall.

- Noll. Det finns ingenting. Det enda som har hjälpt att corona inte sprids är total lockdown. Det finns ingen infrastruktur för att ta hand om patienterna ifall corona börjar spridas. Inte medicin, inte sjukvård, ingenting, säger Nemam Ghafouri.

Nemam Ghafouri jobbar för organisationen Joint help for Kurdistan, som hon själv har grundat.

Den svensk-kurdiska läkaren Nemam Ghafouri har besökt flera av flyktinglägren i Syrien, också al-Hol. Bilden är från Ghafouris besök i Finland sommaren 2019. Lääkäri Nemam Ghafouri haastattelussa Yleisradion pihamaalla. Bild: Retu Liikanen / Yle

Joint help for Kurdistan driver bland annat hälsostationer och har särskilda rehabiliteringsprogram för yazidiska kvinnor som har varit slavar hos IS.

Just nu jobbar Nemam Ghafouri i ett läger i gränsområdet mellan Irak, Turkiet och Syrien. Hon bedömer att det är sannolikt att coronaepidemin småningom kommer till de många flyktinglägren.

- Vi är omringade av länder som Iran, som hör till de värst drabbade och Turkiet som fortfarande förnekar. I Syrien har man inte haft möjlighet att diagnostisera, så det är en blind värld om man har corona där, säger Ghafouri.

Färre restriktioner leder till våg av coronasmitta

Det strikta utegångsförbudet bidrar till att den svåra situationen i lägret blir ännu svårare, bland annat har matförsändelserna varit undermåliga.

- De har skickat mat med råttor i förpackningarna. Varje gång har jag skrivit och skickat bilder och de säger att det är på grund av förvaringen i lägret. Men jag säger nej, råttorna finns redan då varorna kommer till lägret, berättar Ghafouri.

Om man nu skulle börja lätta på restriktionerna skulle det leda till en våg av coronasmitta, tror Ghafouri.

- Det finns självklart negativa effekter av lockdown. Men samtidigt - pest eller kolera, vad ska man välja?

Syriens officiella coronasiffror stämmer inte

Enligt Syriens officiella siffror finns det endast 39 bekräftade coronafall och endast några döda. Internationella forskare misstänker att siffrorna inte håller streck.

- Antingen har man inte testat, eller så ljuger man. Det finns rykten om att dödsfall har noterats som lunginflammation, vilket är ett av symptomen på Covid-19, säger forskaren Agneta Kallström vid Östra Finlands universitet.

Agneta Kallström skriver som bäst sin doktorsavhandling om hälsovårdssituationen i Syrien.

Flyktingar på gränsen mellan Syrien och Turkiet. Bilden är från februari. Syriska flyktingar vid gränsen mot Turkiet som har stängt sin gräns för flyktingar. 2.2.2020. Bild: EPA-EFE/YAHYA NEMAH

Det mångåriga kriget har förstört många sjukhus och en stor del av Syriens egen hälsovårdspersonal har flytt landet.

- En stor del av personerna i Al-hol är barn och relativt unga kvinnor. Det betyder att medelåldern är ganska låg, och ålder är en riskfaktor om man smittas av corona. Det här kan vara till viss fördel, säger Kallström.

UM: I praktiken är det inte möjligt att ta hem finländare nu

Ser Utrikesministeriet coronaviruset som ett hot mot de finländska barnen, om corona börjar spridas i al-Hol?

- Med tanke på epidemins spridning, så är förhållandena i lägret naturligtvis mycket svåra. Det är nästan omöjligt att följa råd om fysisk distans, handhygien och isolering i interneringslägret. Det är svårt att få vård överhuvudtaget för vilket hälsoproblem som helst, skriver Pekka Shemeikka på Utrikesministeriet.

Har Finland beredskap att med snabb tidtabell ta barnen till Finland, om coronaviruset börjar spridas i al-Hol?

- I praktiken är det inte möjligt att ta hem finländare nu. Finland kan inte gå framåt på andra sätt än tillsammans med myndigheterna i lägret. Vi försöker hålla så tät kontakt med området som möjligt, skriver Pekka Shemeikka på Utrikesministeriet.