Lisas 92-åriga mormor får hjälp med videosamtal på vårdhemmet - bekant musik kan ge trygghet till äldre som isoleras

Lisa Björkstrands 92-åriga mormor flyttade in på ett äldreboende i Dalsbruk i vintras. Senast träffades de i februari och personalen har nu försökt hjälpa de inneboende att få kontakt med sina släktingar på nya sätt.

- En fredag kväll fick jag plötsligt ett videosamtal på messenger, och jag funderade: "Oj, vad är det här?" När jag svarade fick jag till min stora överraskning se mommo sitta där med vårdhemmets avdelningschef, berättar Lisa Björkstrand i Dalsbruk.

Hon står sin mormor nära och har alltid försökt hinna med ett besök i veckan tillsammans med sina två söner. Men nu har det inte blivit av sedan februari.

- Vi var förkylda och nyligen hemkomna från en semester så vi vågade inte hälsa på henne. Sen kom corona och därför är det väldigt länge sedan vi träffades senast. Det är tungt för alla, säger hon.

Familjen försöker pigga upp vardagen för deras isolerade släkting på alla sätt de kan. Björkstrands mamma brukar föra en kasse med gröna kulor och andra favoriter bakom dörren då och då.

- Då står hon där i fönstret och vinkar och gråter, mommo min. Men ringer man får man inte alltid svar då hon ofta brukar sitta med sina kompisar och snarvla. Som tur har hon många att prata med på boendet, säger Björkstrand.

Samtidigt som hon är nöjd över hur allt har skötts hittills oroar hon sig för att isoleringen kan komma att påverka mormoderns hälsa negativt i längden.

Mycker forskning har gjorts kring varför isolering är skadligt för hälsan. En mer omfattande studie gjordes vid det medicinska universitet i Florida där man samlade data från 12 000 deltagare under en tioårs period.

Studien bekräftade bland annat att ensamhet ökar risken för att utveckla demens med hela 40 procent.

Mira Karrasch är akademielektor och forskar i minnessjukdomar vid Åbo Akademi, och hon är orolig.

- Jag har också tänkt mycket på hurdana utmaningar personalen har. Den viktigaste uppgiften är att skydda de äldre mot viruset, men det kan i sin tur innebära att personalen behöva skyddsutrustning, så patienter med till exempel alzheimersjukdomar kan ha väldigt svårt att förstå situationen och varför verkligheten ser så annorlunda ut, säger Karrasch.