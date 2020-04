Regeringen börjar diskutera planen för när coronarestriktioner kan hävas, men det är svårt att veta vad som är rätt tidpunkt för att öppna upp

Regeringen diskuterar den här veckan restriktionerna som är i kraft på grund av coronaviruset. Folk måste känna trygghet, anser turism- och restaurangbranschen.

Statsminister Sanna Marin (SDP) sade på fredagen att regeringen väntar sig ha den information som behövs för att börja utarbeta en plan för i vilken ordning restriktionerna kunde hävas.

Hon uttryckte sig försiktigt och utlovade inte ännu några beslut då regeringen möts på onsdag. All tillgänglig information samlas först in från olika arbetsgrupper och myndigheter och besluten förankras.

- Vi kommer att granska såväl skolornas och studiernas situation som andra restriktionsåtgärder, sade Marin.

Tidigare har Marin bland annat sagt att regeringen slår fast riktlinjer för stora publikevenemang och hur många människor som får mötas inom april månad.

Regeringen hävde avspärrningen av Nyland i förtid. Företagarna i Finland anser att regeringen bör överväga av häva också andra restriktioner.

Förvisso bör det ske så att det farliga viruset inte sprider sig. Hittills har bekämpningen av viruset enligt företagarna lyckats bättre än väntat tack vare restriktionerna.



Företagarna föreslår att regeringen ska överväga att gradvis och försiktigt häva restaurangbranschens restriktioner. Det kunde ske under de närmaste veckorna.

- Restauranger och kaféer kan öppnas gradvis så att man beaktar epidemiläget, säger verkställande direktör Mikael Pentikäinen.

Pentikäinen anser att man fortsättningsvis kunde ha restriktioner som är baserade på geografiskt läge, öppethållningstider, kundantal och riskgrupper.

Turism- och restaurangförbundet MaRa:s verkställande direktör Timo Lappi anser att det är bra om samhället börjar öppnas upp.

Samtidigt är det svårt att veta vad som är rätt tidpunkt.

- Folk måste känna trygghet, så att de vågar möta varandra och gå vidare. Sen kan det bli aktuellt med att besöka restauranger, hotell och badinrättningar.

När vi uppnår trygghetskänsla vill Lappi inte i detta skede ta ställning till.

En del teaterpjäser, festivaler och andra kulturevenemang som var tänkta att äga rum på sommaren har redan ställts in.