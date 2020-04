Morgonkollen: Coronaläkemedel testas i Finland, spelande på risknivå har minskat, drottning Elizabeths 94-årsdag firas utan kanonsalut

Drottning Elizabeth har själv önskat att hennes födelsedag firas utan kanonsalut på grund av coronakrisen. Fotgängare och en cyklist tittar upp mot den stora skärmen vid Piccadilly Circus som pryds av drottning Elizabeths porträtt och citatet "We will be with our friends again; we will be with our families again; we will meet again. Bild: /All Over Press