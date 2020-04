Över 10.000 coronadöda i den sörjande storstaden New York - invånarna hyllar sina vårdanställda men kritiker vill inte höra talas om hjältar

Kvällen den andra måndagen i mars är vårens varmaste hittills i New York.

Jag har klivit av tunnelbanan vid Bryant Park, en liten oas i Midtown, och möts av bekanta intryck.

Trängseln på trottoarerna, trafikbullret, de gula taxibilarna, skyskraporna som skjuter upp mot skyn i alla riktningar.

Människor som rusar fram bärande på plastmuggar av kaffe, vissa med hörlurar tätt om öronen, andra som talar i telefon.

Den här är min tillsvidare sista minnesbild av ett till synes sorglöst och karakteristiskt sprudlande Manhattan.

Den bilden finns inte idag.

Drygt sex veckor har passerat sedan dess och det känns som en liten evighet.

Viruset fanns i New York redan då, det vet vi idag.

Det spred sig som en osynlig fiende i skuggorna, i tunnelbanan, på caféer, köpcentrum och på arbetsplatser.

Bryant Park på Manhattan i New York ligger nästan öde under coronapandemin.

Bryant Park ligger nästan öde i ett coronadrabbat New York. Bryant Park på Manhattan i New York ligger nästan öde under coronapandemin. Bild: AFP / Lehtikuva

Den 14 mars uppdagades det första coronarelaterade dödsfallet i staden New York, då en 82-årig kvinna i Brooklyn med tidigare andningsproblem avled.

Idag gapar många gator öde. Skolor, butiker och restauranger är stängda .

Ängsliga New york-bor som vågar sig ut bär obligatoriska ansiktsmasker och undviker närkontakt med varandra.

Myllret, sorlet och trafikbullret har dämpats och ersatts av det genomträngande ljudet från ambulanssirener.

Hjälparbetare och andra som inte kan jobba på distans hoppar på halvtomma och ödsliga tunnelbanetåg för att komma till arbetet.

Stadsbilden har förvandlats näst intill oigenkännlighet.

Fram till onsdagen har långt över 10.000 personer dött till följd av coronaviruset i staden New York.

Den verkliga siffran är betydligt högre, då myndigheter utgår ifrån att ytterligare tusentals dödsfall är coronarelaterade fastän personerna inte testat positivt för Covid-19.

Mer än en fjärdedel av de över 40.000 coronadödsfallen i USA har inträffat i New York. Trängseln på gatorna har försvunnit, stadsbilden har förvandlats till oigenkännlighet.

Medan delar av USA redan förbereder sig för nästa fas, att öppna ekonomin och lätta på begränsningarna, är sorgen, krisen och misären långt ifrån över i New York.

Det finns ändå strimmor av hopp. Den dagliga dödssiffran har uppvisat en försiktigt sjunkande trend, vilket inger hopp om att epidemins topp kan ha passerat.

På tisdag registrerades 481 dödsfall. På måndagen var siffran 478. Det är ändå betydligt lägre siffror än för en vecka sedan.

Nyckelfrågan för New York och resten av USA är att öka antalet genomförda coronatester för att bättre kunna spåra smittokedjor. Det anses vara en kritisk förutsättning för att så småningom kunna lätta på begränsningarna och öppna upp ekonomin.

Guvernören Andrew Cuomo träffade på tisdagen president Donald Trump för ett möte i Vita huset för att diskutera bland annat frågan om tester. Cuomo beskrev mötet som "produktivt och positivt".