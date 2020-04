Lärare och föräldrar, hur mår ni just nu? Ventilera era känslor i vår chatt tillsammans med Linda Felixson, Fritjof Sahlström, Katinka von Kraemer och Paola Dadda

Det har varit en hel del diskussioner om både lärarnas och föräldrarnas ork i coronatider. Den nya situationen sätter såväl press som stress på lärarkåren. Vi bjuder alla lärare och andra hugade att delta i vår chatt på svenska.yle.fi.

Chatten gästas av t.f. ordförande för Finlands Svenska Lärarförbund Linda Felixson, dekan Fritjof Sahsltröm vid ÅA samt Katinka von Kraemer och Paola Dadda från Hem och Skola.

Distansundervisning har varit ett faktum i över en månad för landet med världens bästa utbildningssystem. Nu har kunskapen och talangen satts på den yttersta prövningen i och med den globala pandemin.

Åsikterna har varit många. Känslorna från så väl skolan som hemmet pendlar mellan beundran, förtvivlan, hopp och missnöje.

Nu har föräldrar och i första hand lärare chansen att anonymt berätta hur det har gått och hur det går. Svenska Yles chatt med inbjudna gäster kör igång torsdagen den 23.4 kl.21.00. Du som deltar är fullständigt anonym, det enda du behöver är ett Yle-konto.