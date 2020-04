Polisen misstänker att ungdomar tänker samlas igen under veckoslutet

Polisen i Österbotten har fått uppgifter om att ungdomar igen planerar så kallade bilmöten under veckoslutet. ”Att ordna sammankomster är för tillfället förbjudet och den som bryter mot detta kan bli misstänkt för brott,” skriver polisen i ett pressmeddelande.

Just nu undersöker polisen fall då man under tidigare veckoslut brutit mot förbudet om sammankomster. Polisen meddelar att tröskeln för att inleda undersökning av brott mot förbudet just nu är låg.

Den som bryter mot förbudet mot sammankomster kan dömas till böter.

- Den som arrangerar sammankomster kan även bli ersättningsskyldig för skador som uppstår. I värsta fall kan det bli frågan om ansenliga summor i ersättning, skriver polisen.

Trafik kommer att stoppas

Polisen har tagit kontakt med personer som ansvarar för parkeringsområden och på en del av dem kommer trafiken att stoppas under veckoslutet.

- Trafiken kommer överlag att intensivövervakas och störande av allmän ordning och säkerhet samt annat störande beteende kommer polisen att ingripa i under veckoslutet.

Under det senaste veckoslutet förekom större samlingar i Jakobstad, Kristinestad, Närpes, Seinäjoki och Vasa.

Polisen vädjar nu till föräldrar och ungdomar att inte ungdomarna ska samlas i stora gäng.

- Det är en fråga om var och ens egen säkerhet.