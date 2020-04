Hej skolelever, vad vill ni fråga av undervisningsminister Li Andersson? Mamma och pappa är också välkomna i chatten!

Efter regeringens barninfo är det fritt fram att ställa frågor till undervisningsministern. Li Andersson chattar med skolbarn och föräldrar klockan 12–13.30 på svenska.yle.fi.

På förmiddagen svarar statsministern Sanna Marin (SDP), undervisningsministern Li Andersson (VF) och kulturminister Hanna Kosonen (C) på frågor av 7–12-åriga barn. Barnen är utvalda på förhand av arrangörerna.

En fråga på infot kommer att ställas på svenska. Regeringsinfot för barnen streamas på Arenan med start kl. 11.

Svenska Yle erbjuder nu alla Svenskfinlands barn och föräldrar möjligheten att ställa frågor till undervisningsminister Li Andersson på svenska.yle.fi klockan 12 –13.