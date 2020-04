Gloria Dei - mässa med sång och musik från Vasa

Andra söndagen efter påsk kallas Den gode herdens söndag. Radiogudstjänsten som sänds den här söndagen spelades in 19.4 då man på Evangeliska folkhögskolans Vasacapus firade mässan Gloria Dei med endast de medverkande på plats.

Söndag 26.4

Radiogudstjänst kl 13.03 i Yle Vega.

Gloria Dei-mässa firas med Svenska lutherska evangeliföreningen och Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland.

Predikant: David Forsblom.

Liturg: Albert Häggblom.

Pianist: Niklas Lindvik.

Basist: Jonathan Stenlund.

Sångprogram: Nora Lillas (sång, gitarr) och Elin Löfqvist (sång).

Nora Lillas och Elin Löfqvist är även textläsare i gudstjänsten.

Ur Sionsharpan sjungs:

53 (Kristus lever - underbara ord) och

427 (Jag är ej mer min egen).

Psalmer som sjungs i gudstjänsten:

153 (Måne och sol) och

415 (Med Gud och hans vänskap).

Andakter och Andrum i den kommande veckan

Andrum och andakter sänds som vanligt i Yle Vega den kommande veckan, söndagen 26.4. kl 19.15 är det Maria Boström och Caspian Boström som läser dagens bibeltexter.

I den kommande veckan, vecka 18, är andaktstalarna följande:

Måndag 27.4

Andrum kl 06.54 och 09.10

Henrik Nymalm, Borgå

Musik: Kristoffer Streng sjunger Reis mig op.

Aftonandakt kl 19.15

Kaikka Växby, Vanda (repris från 28.11.2018).

Tisdag 28.4

Andrum kl 06.54 och 09.10

Johanna Boholm-Saarinen, Jomala

Musik: Benny Andersson spelar sin Tröstevisa.

Aftonandakt kl 19.15

Anna-Maria Böckermann, Helsingfors

Onsdag 29.4

Andrum kl 06.54 och 09.10

Milja Westerlund, Sibbo

Musik: Mark Knopfler spelar This is science och Van Morrsion sjunger Whenever God shines His light.

Aftonandakt kl 19.15

Anders Hamberg, Jyväskylä (repris från 4.9.2019).

Torsdag 30.4

Andrum kl 06.54 och 09.10

Anna Edgren, Åbo

Musik: Bengt Johansson sjunger Bara i dig.

Aftonandakt kl 19.15

Lucas Snellman, Vanda

Fredag 1.5

Aftonandakt kl 19.15

Hedvig Långbacka, Helsingfors

Lördag 2.5

18.03 Ett ord inför helgen.

Söndag 3.5

kl 19.15

Sara Tiainen och Heidi Storbacka läser dagens bibeltexter på temat Guds folks hemlängtan.

Producent: Hedvig Långbacka.

Radiogudstjänsten 3.5. firas med Lojo Församling och kommer från Virkby kyrka.