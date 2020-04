Jakobstad startar upp den rehabiliterande arbetsverksamheten igen – i Vasa håller man paus ända till hösten

I Jakobstad startar man upp den rehabiliterande arbetsverksamheten igen. Återvinningscentralen Retro har redan fått sin plan godkänd av stadens smittskyddsläkare och After Eight gör sig redo för att ta emot ungdomar så snart som möjligt.

Men alla kommuner är inte lika snabba i vändningarna.

- Nu har vi tack och lov fått grönt ljus för att starta upp den fysiska verksamheten igen. Som tur är Retro en ganska stor byggnad så det går att hålla fysisk distans, säger Sonja Jungar-Irjala som är enhetschef på Retro i Jakobstad.

Arbetsavtalen låg på is

Den i kommunerna har legat på is till följd av coronakrisen och undantagstillståndet som följde på den. Det här är en verksamhet som kommunerna har skyldighet att erbjuda sina invånare.

För en dryg vecka sedan specificerade ministeriet sina rekommendationer för hur man kan genomföra verksamheten ute i kommunerna på ett säkert sätt säger Jungar-Irjala och då skred Retro snabbt till verket.

Nu startar både Retro som är en del av Kokkotyöstiftelsen och After Eight i Jakobstad igen upp verksamheten. Under den senaste månaden har man hela tiden jobbat på att hitta alternativa modeller.

På Retro skulle det här ha betytt en virtuell verksamhetsform, men nu är klienterna på väg tillbaka helt fysiskt. Totalt har över 70 personer i åldern 17 till 63 år nu möjlighet att fortsätta sina arbetsavtal i Retros regi.

Personalchef Eva-Maria Emet. Eva-Maria Emet. Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist

Snäva regler för verksamhet i grupp

Retro presenterat en plan för verksamheten som har godkänts av smittskyddsläkaren och av staden Jakobstad. Det är ett kriterium för en uppstart säger personalchef Eva-Maria Emet.

Emet säger att de första gränsdragningarna för gruppverksamhet var snäva.

Ganska snart kom det ändå direktiv från ministeriet om att det är önskvärt att starta upp den rehabiliterande arbetsverksamheten igen om den kan ordnas på ett smittsäkert sätt.

- Allra bäst hade det varit om verksamheten kunnat fortgå oavbrutet, men mycket har satts ur spel på grund av undantagstillståndet, trots att det här är en lagstadgad verksamhet, säger Emet.

Emet är glad över att man nu igen kommer igång med verksamheten.

- Vi hamnar att möblera om lite och vi tvingar inte någon, men för den som vill är det bra att få komma tillbaka till en gemenskap och en plats där man känner att man gör skillnad, säger Emet.

Elin Härmälä är ekonomiansvarig på After Eight. vacker blond kvinna Bild: Yle/ Jyrki Karjalainen

Ungdomarna tillbaka till After Eight

På After Eight i Jakobstad står man också i startgroparna med att inleda rehabiliterande arbetsverksamhet för unga på ett smittsäkert sätt.

- Vi har gjort upp en plan som vi har skickat vidare till staden och kommunerna. När den är godkänd så kör vi igång, säger Elin Härmälä som är ansvarig för ekonomin på After Eight.

Verksamheten kommer att ske i mindre grupper och även delvis digitalt. Härmälä säger att ungdomarna är ivriga att få återgå till sina jobb.

- Det är jätteroligt. Vi har hållit kontakten via Instagram och Whatsapp. Men nu ska vi också hålla möten och gemensamma kaffepauser och digitala uppgifter för dem som inte är på plats fysiskt.

Genom att After Eight jobbar mycket inom konst och kultur är det möjligt att skapa självständiga uppgifter för de unga. Material kan de hämta på After Eight.

After Eight firar snart 30-års jubileum. Bild: YLE / Ann-Catrin Granroth

Ingen gemensam linje

Det finns ingen gemensam linje för hur man ska återuppta den den rehabiliterande arbetsverksamheten ute i kommunerna. I Karleby reder man nu ut hur man ska gå tillväga medan man i Vasa håller man paus tills hösten.

Undantag är de unga och de som har ett stort behov av att få återgå till arbetet säger Virpi Kortemäki som är serviceområdeschef för vuxensocialarbete på Vasa stad.

- Vi har i detta nu omkring 160 klienter och vi har inte möjlighet att starta upp omfattande verksamhet i grupper. Men om en klient är i starkt behov av att fortsätta sin rehabiliterande arbetsverksamhet så ordnar vi det, säger Kortemäki.

Här tar man även privata aktörer till hjälp. Det enda av stadens egna verksamhetsstället som i nuläge tar emot klienter är Riutta som tar emot tio personer med funktionsvariationer.

Kortemäki säger att rehabiliterande arbetsverksamhet på distans inte heller är en fungerande lösning.

- Vi kan inte ta emot stora grupper och det vore även orättvist att bara kunna ta emot en del av klienterna. Det är en svår sits och vi väntar på regeringens direktiv. Men i nuläget har vi ordnat med rehabiliterande arbetsverksamhet för alla under 25 år, säger Kortemäki.

Kortemäki säger att intresset inte varit så stort bland de unga. Av mellan 50 och 60 unga har ungefär 20 personer i nuläget velat återgå till sitt arbetet, fast man kontaktat alla.

Soite ringer runt till alla berörda

I Karleby är det vårdsamkommunen Soite som har ansvar för den rehabiliterande arbetsverksamheten. Ansvarsområdeschef Anu Pippola säger att man den här veckan kommer att kontakta dem som har ett rehabiliterande arbetsavtal.

Det är ett omfattande arbete som väntar, rehabiliterande arbetsverksamhet är den största gruppen inom socialt arbete för vuxna.

- Det är ett digert arbete att kontakta alla, hittills i vår omfattas 337 personer av den här verksamheten. Vi kommer att hitta nya lösningar som att dela upp grupperna och dela upp närvarodagar, säger Pippola.

Pippola understryker att ingen tvingas delta, men för den som vill och inte tillhör riskgruppen, är det möjligt att fortsätta sitt arbetsavtal.