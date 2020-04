Borgå löser problemet med brist på skyddsutrustning under coronaepidemin - köper munskydd från privat företag

För någon vecka sedan drogs de munskydd Borgå stad fick via Försörjningsberedskapscentralen tillbaka, eftersom de inte uppfyllde kraven.

- Då var situationen svår, men nu har vi löst den. Vi ska köpa in engångsmunskydd och skyddsrockar från ett privat företag, berättar Ann-Sofie Silvennoinen, social- och hälsovårdsdirektör inom Borgå stad.

Social- och hälsovårdsministeriet gav den 31 mars direktiv om skyddsutrustning. Sedan dess har personalen inom Borgå stads vårdenheter använt engångsmunskydd i arbetet. Inom hemvården byts munskydden ut inför varje besök.

Borgå stad fattade i måndags beslut om att köpa skyddsutrustning för 65 000 euro, och för den summan får staden skyddsutrustning för en dryg månad.

Utrustningen kommer att testas av forskningscentralen VTT.

Affären ingås med företaget TB Consulting Oy, och staden beställer ett parti med 100 000 munskydd.