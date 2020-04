Kommentar: Italien tar nästa coronasteg – då är ekonomin i centrum

Italien, det land i Europa som drabbats värst av coronaviruset, ska snart börja öppna upp. Riskgruppena nämndes inte med ett ord när premiärminister Giuseppe Conte höll ett tal i söndags.

Premiärminister Giuseppe Conte höll ett uppmärksammat direktsänt tal via sociala medier i söndags. Fokus i talet var på ekonomin och jobben. Ansiktsmasker blir ett måste utomhus.

Inför förberedelserna av den så kallade fas två hade Conte tillsatt en expertkommitté som går under namnet task force, och alla väntade med spänning på resultatet.

Att stänga ner var en sak, och som det visade sig inte var helt enkelt.

Men att öppna upp är något helt annat. Framför allt innebär det att samexistera med viruset. Och hur gör man det på bästa sätt?

I stort kan den inledande perioden av fas 2, som pågår 4–18 maj, beskrivas som mer av samma. Förutom att fler ska gå till jobbet.

I fokus står ekonomin och företagen. Arbetet inom tillverkningsindustrin ska återupptas.

Cofindustria, Italiens största arbetsgivarorganisation, och fackföreningarna har kommit överens om vilka säkerhetsåtgärder som ska upprättas på varje arbetsplats.

Samtidigt uppmanas italienarna att fortsätta tillämpa fysisk distansering, inklusive inom familjen.

Inget nämndes om barnen eller skolan. Inget om riskgrupperna.

Rörelsefriheten fortsätter vara begränsad. Man kan resa till och från arbetet, för att uppsöka sjukvården och göra nödvändiga inköp, men nu inte bara i kommunen utan i hela regionen.

Man kan också ta en promenad med familjen och man kan också ge sig ut och springa eller cykla på egen hand.

Att bära mask utanför hemmet blir obligatoriskt.

Det är också tillåtet att besöka släktingar, även far- och morföräldrar, om de bor i samma region. Ja, den största riskgruppen kommer framöver att exponeras för familjemedlemmar i alla åldrar.

Trötta föräldrar som kommer att söka avlastning med barnpassning eller måste lämna barnen när de åker och arbetar.

Eller mor- och farföräldrar som inte har sett sina barn och barnbarn på ett par månader kommer inte kunna hålla sig från att besöka dem.

Man får dock inte umgås utanför familjen.

Den som har feber uppmanas ändå att stanna hemma.

Även parkerna öppnas upp. Det blir upp till varje stads borgmästare att se till att det inte samlas för mycket folk på samma yta.