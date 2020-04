Prags borgmästare under polisbeskydd efter uppgifter om rysk mordplan

Tšekin talous on kasvanut ja pääkaupungin itsetunto sen mukana ennen koronaviruksen leviämistä. Nuori pormestari on aloittanut vastarinnan Kiinaa, Venäjää ja oman maan hallintoa vastaan. Tämä juttu on tehty ennen koronatapauksien yleistymistä Euroopassa.