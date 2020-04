Chatta med chefsekonomerna: Hur ska samhället öppnas upp för att rädda ekonomin?

Varje nedstängningsvecka kostar det finländska samhället över en miljard euro. Vilka alternativ har vi för att undvika total katastrof? Det kan du fråga våra experter.

Utmaningarna är många. Kommunerna permitterar, bussbolagen har svårigheter och många företag inom hotell- och restaurangbranschen har betalningssvårigheter. Listan kunde göras hur lång som helst.

I kväll kan du ställa dina frågor om ekonomi till våra experter. I dagens chatt direkt efter TV-Nytt deltar direktör Elina Pylkkänen från Löntagarnas forskningsinstitut och chefsekonom Heidi Schauman från Swedbank.