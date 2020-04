Valborg är äntligen här! Svenska Yle bjuder på vårsång och stämning på alla kanaler

I år står Vårdbergsparken tom på valborgsmässoafton, men våren sjungs in ändå. Observatoriet i Åbo Bild: Samuli Holopainen

Våren kommer att sjungas in på ett festligt sätt också i år, trots att firandet kommer att se annorlunda ut än det vi är vana vid.

Svenska Yle bjuder på extra mycket valborgssång i år och X3M bjuder in publiken på distansparty.

I nästan hundra år har Åbostudenterna sjungit in våren på Vårdberget - det gör de också i år

Våren sjungs in i Åbo i år igen - trots att det inte blir någon direktsänd vårkonsert i Vårdbergsparken på valborgsmässoafton i år.

- Jag är riktigt upprymd av årets version av programmet Valborg i Åbo, berättar Maria Nylund som under de senaste åren har varit programvärd för direktsändningen från Åbo. Det blir ett program fullt av glad energi, folk på gott humör och en massa fina vårsånger - precis som det ska vara!

Vårsångstraditionen startade i Åbo, berättar Maria Nylund som har lett direktsändningen från Vårdberget på valborgsmässoafton under de senaste åren. Redan i början av 1800-talet kom körsången in i studentkretsarna vid universiteten i Uppsala, Lund och Åbo. Studenter som studerat i Uppsala hämtade körsången till Åbo och den första konserten med vårsånger hölls 1819 i Runsala. Maria Nylund i Vårdbergsparken Bild: Samuli Holopainen

Eftersom man den här våren inte kan ordna några publiktillställningar bjuder Svenska Yle på ett program som består av vårsånger och gäster från tidigare valborgssändningar.

Nylund berättar att hon har suttit i dagar och plöjt igenom de valborgssändningar som fortfarande finns sparade i Yles arkiv.

- Det fanns mycket material att välja och vraka ur, det har varit ett jätteskojigt jobb! säger Nylund.

Den första tv-sändningen sändes 1967 och sedan dess har vårsången från Vårdberget televiserats varje år.

Programmet bjuder också på helt nya inslag. Bland annat bidrar den Londonbaserade Åbokonstnären Benjamin Orlow med ett pinfärskt videoverk till årets valborgsprogram.

Benjamin Orlow har gjort ett videoverk på basen av inledningen till den episka dikten Metamorfoser av Ovidius. Dikten beskriver hur världen är i ett konstant tillstånd av förändring där allting byter form och ständigt förnyas. Bild från Vårdberget i Åbo där Brahe Djäknar sjunger in våren 1969.

- Vad händer då en årlig tradition måste göras annorlunda, vad händer med stämningen och nostalgin? Kan man skapa nya traditioner? Kan man skapa nostalgi och minnen genom att berätta om det förflutna? frågar sig Orlow.

Benjamin Orlow jobbar just nu med en större konstnärlig helhet där han undersöker traditioner och kulturell identitet. Orlow har tidigare ställt ut sina verk på många håll i världen, i bland annat Paris, Wien, Sao Paulo, Los Angeles, New York och Chongqing.

Årets variant av programmet Valborg i Åbo kommer också att gästas av Åbo Akademis studentkår som normalt står för de praktiska arrangemangen på Vårdberget. Dessutom träffar vi rocklegenden Michael Monroe som bor precis granne med vårsången.

Florakören och Brahe Djäknar avslutar vårkonserten med Studentsång. Florakören och Brahe djäknar

Som avslutning skickar Åbo Akademis studentkörer Florakören och Brahe Djäknar en pinfärsk hälsning till publiken, berättar Nylund.

- Årets vårkonsert avslutas på ett sätt som känns både starkt och hoppfullt, tillsammans klarar vi också den här våren.

Så här sänder Svenska Yle under valborg Valborg i Åbo - stämningar och sång från tidigare år.

Programmet sänds på torsdag 30.4 klockan 18:30 i Yle Fem och finns hela dagen på Arenan. Åbostudenterna sjunger in våren i Yle Vega med start klockan 20:03.

Vårkonserten som sänds i Yle Vega innehåller många vårsånger som inte ingår i tv-programmet. Yle X3M ordnar Videovappen på valborgsmässoafton. Allt händer på zoom mellan klockan 18:15-19:30. Akademiska sångföreningen sjunger vårsånger i Yle Vega på första maj. Sändningen startar klockan 8 och Akademen sjunger strax efter nyheterna klockan 9. Konserten streamas också på Arenan.

Kom med på X3M:s Videovapp-party - men var kvick!

På valborgsmässoafton ordnar morgongänget på Yle X3M en distansfest med artister och tävlingar som går under namnet Videovappen.

Festen sker på videomötesplatsen Zoom med start klockan 18:15 och pågår till klockan 19:30.

Simon Karlsson och Märta Westerlund är programvärdar för årets största finlandssvenska hemmafest Videovappen. Simon Karlsson och Märta Westerlund framför graffitivägg på Yle. Bild: Svenska Yle / Lasse Grönroos

Märta Westerlund som är programvärd för festen tillsammans

med Simon Karlsson berättar att Videovappen kommer att ta fram känslan av vår och du som hänger med får vara där det händer.

Festen förgylls av humorgruppen KAJ och Linnéa Henriksson från Sverige och dessutom får den som deltar vara med och se på då studentföreningar tävlar virtuellt mot varandra.

- Det blir roligt att testa ett nytt koncept. Jag älskar vappen så jag är väldigt ledsen över att det traditionella firandet faller bort. Men vem vet, kanske det här är festerna vi får vänja oss vid en tid framöver? Det här vill du hur som helst inte missa, lovar Märta Westerlund.

I Videovappen deltar du via Zoom på telefonen eller på din dator. All info om hur du anmäler dig till evenemanget hittar du på instagram under Ylex3m

- Det här är vad jag älskar med mitt jobb: jag säger att jag vill gå på fest och idén blir verklighet. Det här blir årets största hemmafest! Vi ses på Zoom, hälsar Westerlund.

Men den som vill delta i årets största hemmafest gör klokt i att anmäla sig i tid.

- Vi kan bara ha med ett begränsat antal gäster, så man ska vara snabb för att hinna med, berättar Isa Mårtenson, som är ansvarig producent för Yle X3M.

Akademen sjunger vidare på första maj

Trots att det inte blir någon picknick i Kajsaniemiparken i Helsingfors på första maj i år, så kommer Svenska Yle ändå att bjuda dig på härligt klingande körsång på fredagsmorgonen.

En oktett från Akademiska sångföreningen sjunger live i Yle Vegas sändning strax efter nyheterna klockan 9. Konserten streamas också på Arenan.

Akademen kommer att sjunga live för lyssnarna på fredagsmorgonen, på behörigt avstånd givetvis. Fyra unga män i beiga jackor och studentmössor står på en gräsmatta med blommor i bakgrunden. Bild: Yle: Petter Blomqvist

Körens ordförande Johan Nyman lovar att alla som lyssnar på konserten ska fyllas av härlig vårstämning trots att man är tvungen att fira på ett annat sätt i år.

Att inte kunna sjunga i Kajsaniemiparken känns förstås vemodigt för kören, det handlar om en mycket lång tradition som nu bryts.

- Det är en tradition som i princip är lika gammal som kören själv och senaste avbrottet lär ha varit 1917. Samtidigt är det ju självklart att det inte blir av under rådande omständigheter. Vi hoppas ändå kunna samla alla akademare på hösten istället, gemenskapen är viktigare än enskilda datum, säger Nyman.

På Folkhälsans initiativ har Akademen också erbjudit kvartetter för att uppvakta seniorhem med balkongserenader på första maj.

Sjung med Akademen medan du avnjuter din sillfrukost på balkongen. Akademen börjar sjunga klockan 9:03. Vy från balkongen Bild: Yle/Carolina Husu

Akademen uppmuntrar alla korister i Svenskfinland att följa med streamen på Arenan och sjunga med - med hjälp av Blå boken.

- Javisst! Vi kommer att publicera repertoaren på förhand, så att körsångare i hela Svenskfinland ska ha möjlighet att sjunga med hemifrån om man så vill. Sillfrukosten måste man tyvärr tillreda själv detta år, men vi hoppas ändå kunna bidra med lite underhållning på distans.

Sändningen i Vega fortsätter också efter Akademens konsert fram till klockan 12. Reporter Hanna Othman kommer att rapportera hur det ser ut i Helsingfors en helgdag som denna då det råder undantagstillstånd i landet.

Vi kommer också att höra folkloristen Anne Bergman berätta om första maj firandet förr och nu, och dessutom har du en möjlighet att ringa in till studion och hälsa till dem du vanligen brukar fira första maj med. Studionumret är 0600 11 12 13.

Första maj har länge varit en viktig dag för vänstern. Hipstern bär ofta en ironsk skylt på flö Bild: YLE

Programvärdar för första maj sändningen är Julie Ebbe och Camilla Andelin, som också är konferencier för konserten.

På svenska.yle.fi kommer vi också att samla in bilder av publiken. Hur firar du valborgsmässoafton och första maj i år? Skicka in dina bilder på whatsappnumret 044 42 10 888.