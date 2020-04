Den utstakade vägen mot en katastrof - människoöden smälter samman i nya danska serien När dammet lägger sig

Gillar du tidsförskjutningar i drama och film? Där handlingen inte bara går framåt längs en given tidslinje utan ger mer; helhet, konsekvens, ett ödesmättat perspektiv. Då kan du ta dig an den nya danska serien När dammet lägger sig (Når støvet har lagt sig / When the dust settles).

Det börjar med lugnet före stormen. Avslappnade restauranggäster som umgås, skrattar, dricker vin. De pratar om veckan, ler mot varandra, är oförberedda.

Inom loppet av några sekunder har den totala förändringen skurit med sin vassa kniv genom verkligheten. I öronen ekar ljudet av maskingevärsskott blandat med människors ensliga skrik. För den som överlever har livet kommit till en vändpunkt.

Lisa är en av dem som råkar befinna sig på fel plats vid fel tidpunkt. ur serien När dammet lagt sig Bild: Jason Alami / DR Danish Broadcasting Corporation

Mänskligt

Trots att utgångspunkten och den sammanbindande länken för När dammet lägger sig är våldsam, ett terrordåd på en restaurang i Köpenhamn (och det blir en hel del våld i ett skede), handlar det i främsta hand om människor och relationer. Med små detaljer av värme och förbiflimrande stunder av motgångar, kommer vi snabbt nära de personer vars liv nu vävs ihop.

“Jag vet granit som är mjukare än du” ― specialmedarbetaren till sin justitieminister

Elisabeth är på slutrakan med sin politiska karriär och tar vågade chanser i en farlig stund. ur serien När dammet lägger sig Bild: DR Danish Broadcasting Corporation

Här finns bland andra ministern som spelar ett högt politiskt spel, föräldrarna med den drogexperimenterande sonen, ensamma mamman med sin dotter, sångerskan som ska börja ett nytt liv, den kantiga krögaren som just tagit över restaurangen, den gamle mannen på vårdhemmet som känner sig ha förlorat allt och killen som i skuggan av sin dominerande bror försöker hitta sin egen väg.

Marie vill hjälpa sin mamma som har det kämpigt med utgifterna och säljer en del av sina leksaker. Ur serien - dottern vill sälja sina leksaker på gatan Bild: Jason Alami / DR Danish Broadcasting Corporation

Finurligt kastas vi snabbt bakåt i tiden, nio, sex, tre dagar innan det hemska som vi vet att ska hända/ redan hände, men ruskas med jämna mellanrum om av plötsliga korta glimtar ur framtiden.

Nyckelpersonerna, som kommer att bindas ihop av den händelse som ska bli deras gemensamma, har berört varandras liv också tidigare, i vissa fall helt ovetande om varandra. Saker de står maktlösa inför blandas med alla de små beslut i vardagen som bidrar till att ta dem dit de är på väg.

Livet har varit svårt för Ginger redan i flera år. ur serien När dammet lagt sig Bild: Jason Alami / DR Danish Broadcasting Corporation

När dammet lägger sig - bjuder på svärta och smärta. Karaktärerna är problemtyngda redan innan de går in i katastrofens mitt. Greppet är visuellt tilltalande, det är mänskligt och sårbart. Hur ska det gå för dem? Vad gör man då allt ställs på sin spets? Hur tar man sig igenom?

Det finns inget "de" och "vi". Det finns bara vi.

Se När dammet lägger sig, alla tio delar på Arenan 30.4 2020.

Ett avsnitt i veckan i Yle Fem fr.o.m. 11.5 2020 kl. 22.00.