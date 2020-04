Morgonkollen: Valborg firas virtuellt, stora lönefrågor i kommunerna kan avgöras i dag, Biden flyttar inte USA:s ambassad från Jerusalem om han blir president

Vi uppdaterar dig med nattens och morgonens nyheter.

Inrikes

I dag är det valborgsmässoafton! Men på grund av coronaläget blir det en virtuell vapp i år. Mössläggningen på statyn Havis Amanda på Salutorget i Helsingfors sker via nätet. Också de politiska partiernas första maj-tal flyttar i år till nätet.

I dag samlas parterna i kollektivavtalsförhandlingarna för den kommunala sektorn för att säga om de accepterar riksförlikningsman Vuokko Piekkalas bud. Pressen är hård för att acceptera budet. Samtidigt har vårdarna svårt att orka och säger att ett särskilt coronatillägg skulle vara välkommet.

En dos is i magen – det efterlyser FFC:s chefsekonom Ilkka Kaukoranta gällande det han ser som mer radikala ekonomiska reformförslag. Vi ska komma ihåg att stöden som nu delas ut finansieras med skattebetalarnas pengar, säger han.

Sugen på en semester till Kanarieöarna i höst? Här är fem saker att tänka på innan du börjar tänka på att köpa en resa.

Utrikes

USA:s ambassad i Israel kommer att stanna kvar i Jerusalem också om Joe Biden väljs till president i november. Demokraternas blivande presidentkandidat Biden sa i natt att president Donald Trumps beslut att flytta ambassaden från Tel Aviv till Jerusalem var kortsiktigt och oseriöst, men när det nu är gjort så skulle en återflyttning inte heller hjälpa fredsprocessen.

Norge minskar sin oljeproduktion med 250 000 fat per dag och med 134 000 fat per dag under resten av året, meddelar Norges olje- och energiminister Tina Bru. Syftet med nedskärningen är att stabilisera oljepriset, som har rasat på grund av minskad efterfrågan under coronakrisen.

Årets valborgsmässoafton firas i klart uppehållsväder! På dagen är det molnigare och enstaka regnskurar eller snöbyar kan förekomma, men på kvällen spricker det upp.

Dagens högsta temperatur är +4 till 8 grader. I landets norra delar 0 till +5 grader. Mest svag vind.