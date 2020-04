Surfrockande Full Moon Drive gör musik utan sång – “Jazz är också ofta instrumentalt och det är inget konstigt för folk”

Full Moon Drive utmanar på Vegatoppen med låten Knock You Out. Full moon drive Bild: Privat.

Svenskfinland fortsätter att leverera. Ett färskt band gör debut på Vegatoppen. Full Moon Drive gör instrumental musik under genren surfrock och utmanar på Vegatoppen med låten Knock You Out.

Joel Karlsson är upphovsman till Full Moon Drive och har sina rötter i Sverige. Karlsson utbildade sig till musiklärare i Piteå och sedan dess har han jobbat och spelat med olika band.

DET HÄR ÄR FULL MOON DRIVE Har sitt säte i Helsingfors



Spelar instrumental surfrock



Består av: Kalle Häkkinen - bas

Felix Holmberg - trummor

Staffan Strömsholm - orgel och piano

Joel Karlsson - gitarr Aktuella med EP:n Midnight Sessions



Utmanar på Vegatoppen med låten Knock You Out



Det var kärleken som banade väg för en flytt till Finland och Karlsson berättar att han trivs bra i de tusen sjöars land.

– Det finns mycket skillnader, men även mycket likheter. Musikscenen är också en ny värld att upptäcka här på andra sidan. Traditionen med instrumental gitarrmusik är ganska stark.

Karlsson nämner den finska instrumentala rockgenren “rautalanka” som exempel.

Att den finska instrumentalmusiken tilltalar Karlsson är inte så konstigt. Hela konceptet med Full Moon Drive baserar sig på instrumental musik.

Full Moon Drive blev till i de finlandssvenska musikkretsarna

Även om Karlsson hade idéer om ett instrumentalband, var det lite av en slump att det blev till.

Karlsson träffade trummisen Felix Holmberg då de spelade i samma kompband på en musikal på Svenska Teatern. Det var där och då som Full Moon Drive började sitt projekt.

– Jag hade precis flyttat från Sverige till Finland och berättade om mina låtidéer med surfrock. Han räckte fram handen direkt och sa: “jag är med”.

Ganska snart värvades basisten Kalle Häkkinen och Staffan Strömsholm på piano och orgel.

– Vi skaffade replokal i Vallgård och körde i gång. Jag hade ganska mycket låtmaterial, men allt tog form utifrån medlemmarnas olika bakgrund och deras musikaliska preferenser.

Resultatet blev EP:n Midnight Sessions som innehåller sex stycken låtar. Namnet anspelar förstås på många sena kvällar och sessioner.

Musik utan sång behöver inte vara konstigt

Full Moon Drive spelar surfrock, en genre som ofta är instrumental med fokus på gitarren. Även Full Moon Drive gör sin musik utan sång, men Karlsson menar att det inte behöver vara något konstigt med det.

– Jazz är också ofta instrumentalt och det är inget konstigt för folk.

Karlsson nämner Dick Dale som en förebild inom genren. Dale anses vara “surfrockens fader” och hans låt Misirlou har använts som titelmelodi i bland annat filmen Pulp Fiction.

Gitarren är en väsentlig del av genren surfrock. Valokuva haastateltavasta soittamassa kitaraa Bild: Lauri Miettinen / Yle

Utmanar på Vegatoppen

Full Moon Drive utmanar på Vegatoppen med låten Knock you out, som är det första spåret på den nya EP:n.

– Det är en ösig, melodisk rock’n’roll-doftande låt som jag tycker är utmärkande för det vi vill hålla på med och den musik som vi gillar.

Precis som för de flesta andra band har Full Moon Drives spelningar lagts på is under den rådande coronakrisen. När den är över hoppas de kunna återta scenen.

– Vi är inriktade på att vara ett liveband. Den respons som jag har upplevt, när jag har spelat den här typens musik, är väldigt positiv.

Karlsson ser ändå att den annars mörka situationen kan föra någonting positivt med sig.

– Förhoppningsvis sitter folk hemma och upptäcker ny musik nu när de har tid.

Du kan rösta på låten HÄR.