Tehy och SuPer förkastade medlingsbud om avtal i kommunbranschen

Vårdarfacken Tehy och SuPer har förkastat riksförlikningsman Vuokko Piekkalas medlingsbud i kommunbranschen.

Enligt facken försvagar förslaget skötarnas ställning och intressen.

– Inte en enda organisation som försvarar skötarnas intressen kan godkänna lösningen, säger SuPers ordförande Silja Paavola.

Tehy och SuPer sade upp sitt huvudavtal förra hösten. Facken har meddelat att de vill ha ett nytt avtal och en högre löneförhöjning än den allmänna linjen på 3,3 procent på två år.

Tillägg i coronatider ett krav



Vårdarna har också krävt ett särskilt coronatillägg.

– Helheten är mycket hård för skötarna som kämpar under coronakrisen. Som jag redan har sagt kommer vi inte under tvång att gå med på ett dåligt avtal – och det här är dåligt. Under de här förutsättningarna blir Finland lätt en förlorare i den internationella konkurrensen om vårdpersonal, säger Tehys ordförande Millariikka Rytkönen.

FOSU: Fortsätt förhandlingarna utan vårdarfacken

Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU kräver nu att parterna återgår till förhandlingsbordet utan vårdarfacken.

- Arbetsgivarna kan inte hålla hela kommunbranschen som gisslan bara för att Tehy och SuPer inte godkände riksförlikningsmannens medlingsbud, säger OAJ:s och FOSU:s ordförande Olli Luukkainen.

Enligt lärarfacket OAJ och FOSU fanns det ett förslag till uppgörelse för lärarna, läkarna och den tekniska branschen i går kväll.

Förkastandet av budet innebär att tvisten fortsätter efter valborg. Förhandlingarna har pågått sedan januari och gäller ca 400 000 personer i kommunbranschen.