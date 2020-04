Vågar man boka en semester till Kanarieöarna i höst? Fem saker att tänka på om du är sugen på att köpa en resa

Många resebyråer och flygbolag är i full gång med att sälja resor inför hösten och nästa vår. Billiga priser kan få det att klia i fingrarna hos många som sitter där hemma, men vågar man boka en billig resa till södern i det här osäkra läget? Och vilken är kundens skydd om världen drabbas av en andra våg av corona?

Efter en vår inom fyra väggar är det många av oss som längtar att återgå till det normala och planera sin framtid. Ett flertal flygbolag och resebyråer erbjuder höst- och vårresor till Europa och semesterorter runtom i världen, vilket kan göra det lockande att klicka hem något man kan se fram emot.

Samtidigt varierar antalet coronavirussmittade i olika länder från dag till dag och flera flygbolag står på konkursens rand.

Ur kundernas synvinkel är situationen förbryllande – borde man nappa på erbjudandena eller avvakta?

Vid Konkurrens- och konsumentverket säger gruppchef och flygexpert Satu Toepfer att den globala och utdragna krisen gör det exceptionellt svårt att ge råd till konsumenterna, eftersom läget hela tiden ändras i ljuset av ny information.

Här är ändå fem saker man i nuläget kan säga att du som överväger att köpa resa inom närmaste framtiden bör beakta:

1. Acceptera att inget är säkert och följ med läget

Just nu definieras vårt liv av osäkerhet och en oförmåga att se in i framtiden, och så kommer det att vara en tid framöver.

– Det är förståeligt att vi hoppas på omväxling och längtar efter att resa, men vi kommer vara tvungna att leva i osäkerhet ett bra tag till, säger Satu Toepfer.

Den som är sugen på att boka resa nu gör klokt i att hålla sig informerad om läget.

Tidpunkten för när flygtrafiken och semesterresandet så småningom kommer att komma igång beror enligt Toepfer på en rad olika faktorer, bland annat på när och hur länderna luckrar upp sina begränsningar, på hur virusspridningen framskrider, och på när vi får ett vaccin.

Vilka beslut regeringen i Finland tar, vilka slags gemensamma åtgärder EU-ledarna kommer överens om gällande öppnandet av landgränserna och hur man bestämmer kring rörligheten framöver är likaså avgörande faktorer.

Allt det här berör följaktligen flygbolagen. Särskilt begränsningarna för interkontinentala rutter kan gälla länge eftersom länderna vill undvika att resenärerna hämtar med sig en andra våg av coronavirus till eller från Europa.

Däremot finns uppskattningar om att flygtrafiken inom Europa kommer igång under sommaren, men det lär ta tid förrän människor vågar resa som förr. Lomailjoita rannalla. Bild: Oscar Pipkin/EPA

Det andra frågetecknet för flygbolagens del är ekonomiskt. Förutom bolagens skrala tillgångar påverkas resandet av att man både tagit flygplan ur bruk och skjutit fram investeringar.

Därför kan man anta att återgången till "normalläge" kommer att ta tid.

– Jag skulle säga att det här är en tid av överväganden för konsumenternas del. Det gäller att ta välavvägda beslut, eftersom vi kommer att leva med risker och begränsningar ett bra tag till, säger Toepfer.

I slutändan är det alltså ändå man själv som avgör. Konkurrens- och konsumentverkets gruppchef vet åtminstone hur hon resonerar för sin egen del.

– Inom de närmaste dagarna skulle jag själv inte boka resa, utan åtminstone vänta på besked om hur länge begränsningarna i Finland är i kraft, samt följa med begränsningarna i det tilltänkta resmålet, konstaterar Toepfer.

2. Förbered dig på ändrade planer

Den som nu beställer en resa till hösten eller till nästa vår kan omöjligt veta hur coronaläget kommer att utvecklas, och researrangörer och flygbolag vet lika lite. Därför lönar det sig att invänta ändringar.

Trots att ingen har säker information kan hoppfulla emellertid boka resa redan till hösten.

Exempelvis i Finnairs bokningskalender finns resor till salu för ungefär ett år framåt till många olika resmål. Just nu gäller bolagets plan fram till slutet av juni, och i maj utlovas information om vilka rutter som verkligen flygs under resten av året.

– Just nu visar kalendern det aktuella läget fram till slutet av juni – man hittar exempelvis inga fjärrflyg för den tiden. Men när trafikeringsplanen för resten av året offentliggörs kan vår bokningskalender för senare avfärder se väldigt annorlunda ut, säger Finnairs chef för medierelationer, Päivyt Tallqvist.

Just nu kan man till exempel boka Finnairflyg till Asien eller till New York för hösten. Eftersom flygtrafiken inte genast kommer att återgå till det tidigare, är en del annulleringar att vänta.

Om man då köpt en resa för senare i år och den blir avbokad betalar Finnair pengarna tillbaka, säger Tallqvist.

3. Paketresor är säkrare än enskilda flyg

Tillsvidare gäller alltså fortfarande de normala reglerna kring avbokningar och återbetalningar i resebranschen.

Trots att till exempel paketreselagen fortfarande skyddar dem som bokat sin resa via en resebyrå, och resenärer som köpt enskilda flyg kan få sina pengar tillbaka genom att betala med kreditkort (mer information om resevillkoren under coronaläget finns på Konkurrens- och konsumentverkets sida), är turismbranschens kris så allvarlig att det inte fullt ut går att lita på de regler som gäller under normala omständigheter, menar Konkurrens- och konsumentverkets gruppchef Satu Toepfer.

– Konsumenten måste vara medveten om att läget är exceptionellt, och om något stort och oväntat händer kan man inte helt utesluta ändringar i de regler som vi är vana vid, säger hon.

– Förstås har konsumenten skydd från lagstiftningens sida, men krisen är så omfattande och påverkar branschen på så ett fundamentalt sätt att jag inte skulle boka resor helt sorglöst.

Av alla osäkra alternativ är paketresor ändå det tryggaste, menar Tjäreborgs produktchef Jessica Virtanen.

– Paketreselagen skyddar konsumenterna väldigt väl och ställer rätt stränga krav på researrangören. Om världen exempelvis drabbades av en andra coronavåg, skulle kunder med bokade resor för hösten naturligtvis få sina pengar tillbaka, säger Virtanen.

Vid Tjäreborg har man gjort upp planer enligt olika scenarier för hur corona kan drabba paketresorna senare i år, Tjäreborgs produktchef Jessica Virtanen. Jessica Virtanen Tjäreborgin maajohtaja. Bild: Mårten Lampén / Yle

4. Var medveten om att återbetalningarna kan dröja

Till följd av alla avbokade flyg och resepaket håller flyg- och researrangörerna på att drunkna i återbetalningsansökningar. På många håll är kundtjänsterna dessutom nerringda.

Därför kan man räkna pengarna för en avbokad resa inte genast trillar in på kontot.

Vid Finnair uppger man exempelvis att behandlingstiden för återbetalningar just nu är åtta veckor. Bolaget har ställt in tiotusentals flyg i vår, och enligt Päivyt Tallqvist har man fått in lika många ansökningar som man normalt får under tre års tid.

– Men vår kassasituation är så pass god att kunden alltid kan lita på att få sina pengar tillbaka, försäkrar hon.

Om man köpt sin flygbiljett via Finnairs egen sida och får ett meddelande om en inställd avfärd ska man fylla i en ansökan om återbetalning på bolagets hemsida. Om resan är bokad via traditionell eller online-resebyrå (exempelvis via söktjänster), ska man kontakta resebyrån i fråga.

Vid Finnair säger man att det alltid finns möjlighet att få tillbaka priset för avbokade flyg i pengar, även om kunden kan välja att ta emot sin ersättning som ett gåvokort.

Konkurrens- och konsumentverket varnar för att ta emot kompensering i form av stamkundspoäng – till exempel i fallet av ekonomiskt trängda Norwegian har kunder erbjudits ersättning som så kallade cashpoints, som emellertid blir värdelösa om bolaget går i konkurs.

Under coronaläget ger Finnair sina kunder möjlighet att avgiftsfritt omboka resedagen fram till slutet av november. Yleiskuva Bild: mikko koski / Yle

5. Sommarresorna kan så gott som glömmas

Just nu ser det dåligt ut för dem som önskar att åka iväg på semester ännu i sommar.

Regeringen har rekommenderat att finländarna tillsvidare inte åker utomlands och många länders gränser är stängda. På flygbolagsfronten kan vi dessutom komma att se företagsomstruktureringar och konkurser ännu före sommaren, vilket ytterligare kan påverka reseläget, säger Konkurrens- och konsumentverkets Satu Toepfer.

– Jag skulle avråda från att planera in sommarresor i det här skedet, säger hon.

Resebyrån Tjäreborg säljer nu resor för vintern och nästa vår. Enligt produktchef Jessica Virtanen är efterfrågan än så länge väldigt liten, och folk verkar ha gett upp hoppet att få åka utomlands åtminstone i sommar.

– Människor verkar avvakta och vänta på information om hur virusläget ändras i Finland och utomlands, säger hon.

Också Tjäreborg följer noga med läget här hemma och i världen och vilka beslut myndigheterna tar, för att sedan anpassa utbudet så småningom. Men bland de få resor som nu bokas finns en favorit som står på sig.

– Kanarieöarna är ett av våra populäraste mål, också i coronatider. Detta även om Spanien drabbats hårt av epidemin. Situationen har ändå varit värst på fastlandet, säger Virtanen.

Däremot tror Virtanen att efterfrågan på en del resmål kommer att ändras drastiskt: åtminstone USA och delar av Asien kan känna av coronakrisen i sin turism länge framöver.