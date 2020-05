Boris Johnsons son döptes – namnet delvis en hyllning till Johnsons coronaläkare

Luftföroreningar är en stor hälsorisk.

Färre transporter, minskad trafik och mindre slitage på vägarna och minskad förbränning av kol och olja betyder att föroreningarna inte ligger på samma nivå som förr. Det sparar människoliv. Det här visar en studie vid forskningsorganisationen Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) i Helsingfors.