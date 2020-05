En cykeltur genom Slovenien gör arvet efter första världskriget dagsaktuellt

Det kejserliga och kungliga Österrike-Ungern har en stolt historia, som säkert många av Svenska Yles läsare personligen stiftat bekantskap med i någondera av huvudstäderna Wien eller Budapest, eller i Prag, Triest/Trieste, Pressburg/Bratislava, Sydtyrolen, Kroatien, Krakau/Krakow eller rentav Sarajevo eller Lemberg/Lvóv. Terminologin kring Österrike-Ungern förblev ändå länge rätt luddig för mig, trots att jag besökt österrike-ungerska områden i alla de tio länder som imperiet nu fördelar sig på. Därför har jag sammanställt en liten parlör, avsedd att reda ut begreppen.

k.u.k. (uttal: "Ka-Ont-Ka"), står för "kaiserlich und königlich". Åsyftar hela Österrike-Ungern, som uppstod i och med Ausgleich med Ungern 1867. En dubbelmonarki, där Franz Josef och hans Sissi var regentparet. Förkortningen k.u.k. är i flitigt bruk, även om den må leda till fnitter bland svenskspråkiga. Fotnot: vill läsaren eskalera fnittret till ett småskratt, läs då om den österrikiske generalen Karl Kuk (född i rikets tredje största stad Triest 1853), vars främsta merit för att få en svenskspråkig Wikipediasida torde vara hans efternamn.

k.k. (uttal: "Ka-Ka"), står för "kaiserlich königlich". Genom att lämna bord "und" åsyftar man plötsligt bara västra rikshalvan, Österrike jämte kronländer. Se Cisleithanien.

k.u. (uttal: "Ka-O"), står för "königlich-ungarisch", nu talar vi om östra rikshalvan, Ungern jämte kronländer. Se Transleithanien.

Cisleithanien (uttal: "Tsisslajtanien"), står ordagrant för "på denna sida gränsfloden Leitha", och åsyftar den rent österrikiska kronans områden: dagens Österrike, Tjeckien, Slovakien, Slovenien, delar av Italien, södra Kroatien (Dalmatien), Polen och Ukraina.

Transleithanien (uttal: "Translajtanien"), i analogi därmed alltså områdena på andra sidan gränsfloden mellan Österrike och Ungern, åsyftar ungerska kronans områden: dagens Ungern, delar av Rumänien, norra Kroatien och Serbien. Däremot låg Bosnien och Hercegovina under gemensam förvaltning, på k.u.k.-nivå.

Deutschösterreich eller Deutsch-Österreich, under k.u.k.-tiden och vid krigsslutet 1918 ett namn på områden med etniskt tysk befolkningsmajoritet. Till detta hör dagens Österrike plus Sydtyrolen, Sudetenland, delar av Böhmen, Mähren och Slovenien. Här ingick för mången bekanta orter såsom Brünn (Brno), Olmütz (Olomouc), Budweis (České Budějovice), Eger (Cheb), Pilsen (Plzeň), Bozen (Bolzano), Karlsbad (Karlovy Vary), Marburg an der Drau (sl. Maribor), vilka alltså samtliga åtminstone fram till första världskrigets skull hade tysk befolkningsmajoritet. Idag är det bara Bozen som med 26 procent tysktalande har mer än blott spillror kvar.

Frans Josef I. Kejsare av Österrike i 68 år under namnet Franz Joseph I. Konung av Ungern i 49 år under namnet I. Ferenc József magyar király. Hans många italienska undersåtar kände honom som Francesco Giuseppe I d'Austria. För kroaterna var han ugarsko-hrvatski i češki kralj Franjo Josip I. För polska undersåtar bl.a. ärkehertig av Krakow, under namnet Franciszek Józef I. För tjeckerna och slovakerna František Josef I. För serberna Франц Јозеф. För ukrainarna Франц Йосиф I. Och för slovenerna Franc Jožef I.

Wien. Huvudstad i österrikiska rikshalvan. Kärt barn har många namn: Bécs på ungerska (och Beč på kroatiska, Беч på serbiska). Vienna på italienska. Vídeň på tjeckiska (och Viedeň på slovakiska, Wiedeń på polska, Відень på ukrainska). Och på slovenska: Dunaj! Inte att förväxla med Donava, det slovenska namnet på Donau.