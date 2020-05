Sketchserien Undantagstillstånd tar avstamp i coronalägets absurditeter: "Här sitter vi alla och väntar på ett vaccin!"

I Svenska Yles spontana coronasatsning återger finlandssvenska skådespelare scener ur en frustrerande men komisk vardag.

En av seriens charmigaste bekantskaper är krisexperten Ben Rangel, skådespelaren Hellen Willbergs sidekick i Frågestugan.

I de tre filmsnuttar som Willberg producerat för serien Undantagstillstånd, de heter Frågestugan - featuring Ben Rangel, ger Benita och den lösningsinriktade Ben tips om pyssel och tidsfördriv i coronatider.

- Det kom från mitt eget behov. Vi har alla massor av frågor men möter en frustrerande stillhet. Man sitter inne och är sura på varandra. Ben fick alltså komma med positiva råd, säger Willberg.

Tipsen är inga skämt. Willberg är en praktisk människa och brukar bland annat ofta sortera strumpor. Många sockor saknar par, de kan man använda för dockor!

Vidare är Willberg mån om naturen. Att bygga ett insekthotell är en god gärning.

"Benita" och "Ben Rangel" i Frågestugan. Kvinna och ett skelett. Bild: Hellen Willberg

Ritual för att klara av skilsmässan

Också berättelsen om hur Ben Rangel kom till är viktig. Det hela började med Willbergs skilsmässoperiod för ett år sedan.

- Det var en jobbig tid. Så föreslog en vän plötsligt att jag skulle ritualisera skilsmässan på något sätt. I dag har ju människor få ritualer och de som finns är för det mesta kopplade till kyrkliga eller familjära sammanhang.

- Men hur, funderade jag när jag satt i min ex-partners tomma arbetsrum, berättar Willberg.

- Jag måste bara göra något knäppt, insåg jag.

Willberg hade en idé om ett skelett från tidigare och hittade ett nästan genast via nätloppis. Ben fick sitta bredvid henne i bilen på vägen hem. Och hemma fick han plats i det tomma rummet.

Willberg "grävde fram all svart humor hon kunde komma på".

- Jag började till exempel spela djembetrummor och försökte spela så hårt att Ben börjar skaka. Det gjorde han inte.

Men Ben blev en del av vardagen i Mosabacka.

När coronaepidemin bröt ut tvingades Willberg avbryta sitt arbete med en dockteaterpjäs, men kunde ta upp den delen igen när Svenska Yle kort efter det bad henne medverka i projektet Undantagstillstånd.

Willberg har filmat snuttarna med sin mobil - i en lekstuga på gården.

"Jättetrevliga" hemmatider

I miniserien har tolv skådespelare själva skapat och filmat tre videosnuttar på max tre minuter per snutt. Allt arbete har skett hundraprocentigt på distans.

Uppgiften var att skapa en karaktär som upplever vårens undantagstillstånd.

Skådespelaren Siri Fagerudd blev ombedd att försöka övertala sin pappa med i ett samarbete - det här för att få in en annorlunda dynamik i sketcherna.

Johan Fagerudd tände genast på idén. Dotter och far skapade snuttarna med titeln Keeping up with the Fagerudds där de bland annat spelar Afrikas stjärna.

Johan och Siri Fagerudd gjorde Undantagstillstånd tillsammans. Man och kvinna i ett vardagsrum. Bild: Siri Fagerudd

- Vi bor i samma stad, Stockholm, men inte i samma hushåll. Jag vistas mycket hos honom och hälsar på. Men ja, i karantän så blir man ju snabbt trött på den andra, säger Fagerudd.

Hur såg samarbetsprocessen ut?

Fagerudd skrev först tre halvfärdiga manus och åkte sedan hem till sin pappa där de spann vidare på materialet.

Formatet kändes bekant för dottern eftersom Fagerudd redan under sin studietid brukade filma och dela liknande snuttar via sitt Instagramkonto.

- Initiativet kändes som guld. Det är många kollegor som har gått miste om jobb. Samtidigt är jag imponerad över hur kulturbranschen har hittat nya sätt att nå sin publik, säger Fagerudd.

Först när det blev tal om distansundervisning för barnen, så kände jag att jag började kallsvettas ― Anders Slotte, skådespelare

Skådespelaren Anders Slottes karaktär är Klaus in da Haus, pappan som distansarbetar med skolbarnen hemma och blir uppringd av läraren.

- Det är inte rakt av jag själv, utan en överdriven och förstorad version av mig själv. Jag har också tidigare använt mig av greppet med mobiltelefonen som gör att en monolog blir lite mera naturlig, säger Slotte.

Anders Slottes karaktär är en familjepappa som det går lite för hårt för. Anders Slotte talar på mobilen. Bild: Anders Slotte

Slotte beskriver karaktären som en humorbefriad pappa som det går lite "lujaa" för, en tacksam karaktär.

Under coronaepidemin har Slotte själv skött om sina två barn i skolåldern. Ibland har det varit "lite tungt" med måltider och "hej pappa hit och dit".

- Först när det blev tal om distansundervisning för barnen, så kände jag att jag började kallsvettas. Ska jag stå här och berätta om hur Jesus red in i Jerusalem, säger Slotte.

Han tillägger ändå att barnens skola skött undervisningen mycket snärtigt.

Det är väldigt privilegierat att kunna ta en paus så här, det är inte alla som kan det ― Siri Fagerudd, skådespelare

De avslutande avsnitten av serien finns nu tillgängliga på Yle Arenan. Du hittar samtliga avsnitt här.

Anders Slotte ger rosor till Svenska Yle för bredden av skådespelare i serien. Han tycker det ingår i idén att det är lite "heimlaga"-känsla i den.

När Slottes barn kan återuppta skolan ska han fortsätta med skrivprojekt.

Skriver gör också Siri Fagerudd. Det blir en monolog som hon också ska framföra i Finland i slutet av året.

- Det är väldigt privilegierat att kunna ta en paus så här, även om man i en familj går varandra på nerverna. Det är inte alla som kan vara hemma, säger Fagerudd.

Willberg säger att våren har känts osäker och att hon känner sig onödig. Samtidigt understryker hon att det nu är viktigt med fiktion: böcker och filmer som får människor att tänka på annat.

- Vi sitter ju alla här och väntar på ett vaccin. Jag behövs inte just nu, men kiva om jag har varit till hjälp med Ben, säger Willberg.