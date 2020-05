Norrena & Frantz: Hur bra är du på att ta kritik?

Panu Rajalan Intoilija aiheuttaa paranoideja ajatuksia.

Julkisuudessa on viime viikkoina keskusteltu siitä, kuinka paljon kirjailijalla on oikeus lainata teokseensa tekstiä muista lähteistä. Panu Rajalan romaani Intoilija vie muiden lähteiden kopioimisen äärimmilleen. Rajala on sisällyttänyt valokuvaaja ja kirjailija I. K. Inhasta kertovaan Intoilija-romaaniinsa arviolta sata sivua päähenkilönsä muissa yhteyksissä julkaisemia kirjoituksia. Onko Intoilijan tapauksessa kyse harhautuksesta vai taidokkuudesta?