Radiogudstjänst från Virkby kyrka

Fast vi kanske börjar blicka framåt mot sommaren så befinner vi oss i kyrkoåret ännu i tiden efter påsk, den här söndagen är den tredje söndagen efter påsk.

Söndagen bär även namnet "Jubliate!" som betyder "Gläd er!".

Den kristna församlingen firar den här söndagen Herrens uppståndelse och hans seger över döden och tänker på ett kommande liv i himlen.

Därför handlar även söndagens bibeltexter och psalmer om en längtan till ett nytt livet i himlen, dit Kristus gått för att bereda plats för de kristna.

Söndag 3.5

Radiogudstjänst med Lojo församling kl 13.03 i Yle Vega.



Predikant och liturg: Tanja Louhivuori.

Organist: Ulla Eho-Saario.

Kantor: Timo Saario.

Cellist: Pinja Aalto.

Textläsare och kyrkvärd: Christer Isaksson.

Förebedjare: Iris Virkkilä.

Psalmer som sjungs i gudstjänsten:

532 (Likt vårdagssol),

858 (Guds Son en gång i morgonglans),

584 (Jag har ett hem),

827 (Vi tror på Skaparen),

576 (O hur saligt att få vandra),

303:1,4 (Halleluja! Sjung om Jesus).

Andakter och Andrum i den kommande veckan

Andrum och andakter sänds som vanligt i Yle Vega den kommande veckan. Söndagen 3.15. kl 19.15 är det Sarah Tiainen och Heidi Storbacka som läser dagens bibeltexter på temat Guds folks hemlängtan.

I den kommande veckan, vecka 19, är andaktstalarna följande:

Måndag 4.5

Andrum kl 06.54 och 09.10

Karl Granberg, Västerhankmo

Musik: Jars of Clay sjunger I’m in the Way.

Aftonandakt kl 19.15

Albert Häggblom, Esse

Tisdag 5.5

Andrum kl 06.54 och 09.10

Anette Nyman, Purmo

Musik: Whitney Houston sjunger I love the Lord.

Aftonandakt kl 19.15

Tomas Ray, Helsingfors

Gruppen Vilde Katszcke spelar Lecha dodi.

Onsdag 6.5

Andrum kl 06.54 och 09.10

Kenneth Grönroos, Sibbo

Musik med Carola som sjunger Tryggare kan ingen vara.

Aftonandakt kl 19.15

Hans Växby, Vanda

Ted Gärdestad sjunger Låt kärleken slå rot.

Torsdag 7.5

Andrum kl 06.54 och 09.10

Anna Edgren, Åbo

Aftonandakt kl 19.15

Markku Salminen, Helsingfors

Fredag 8.5

Andrum kl 06.54 och 09.10

Johanna Boholm-Saarinen, Jomala

K-G Backholm spelar sin melodi Vårvindar,och vi hör även The Real Group sjunga I himmelen.

Aftonandakt kl 19.15

Boris Källman, Vichtis

Sonja Biskop sjunger Drömmar.

Lördag 9.5

18.03 Ett ord inför helgen.

Söndag 10.5

kl 19.15

Carolina Lindström och Benny Andersson läser dagens bibeltexter på temat Himmelrikets medborgare i världen.

Producent: Hedvig Långbacka.

Du kan alltid lyssna på Andrum och andakter på Yle Arenan, då det passar just dig bäst!

Radiogudstjänsten som sänds nästa söndag, 10.5, är inspelad i Brändö kyrka i Vasa.