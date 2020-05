Lagkamraterna höjer Miro Heiskanen till skyarna: ”En enastående spelare”

Miro Heiskanens utvecklingskurva pekar spikrakt uppåt. Den 20-åriga backen har tagit NHL med storm. Hans lagkamrater i Dallas är mäkta imponerade.

Stars rutinerade garde hyllar Heiskanen gränslöst på en video på Dallas Twitterkonto. Inte minst lagkaptenen Jamie Benn.

– Han är en spelare som en klubb bara kan få en gång i livet. En enastående spelare som kommer att bära Dallas-tröjan länge, säger Benn.

Heiskanen tog för sig i NHL genast från start. Det spelsinne och den rörlighet han visade upp i den finländska ligan och i Lejonen säsongen 2017–18 gav indikationer på att han skulle platsa i Dallas trupp men att han skulle snitta över 23 minuter per match under sin debutsäsong överraskade många.

– Miro kom till NHL som 19-åring. Man kunde ha trott att han hade spelat tio år i ligan då man såg på vilket sätt han slog igenom, säger målvakten Ben Bishop.

– Hans snabbhet är otrolig. Han kan åka förbi vem som helst, säger Tyler Seguin.

Under sina två säsonger i Dallas har Heiskanen spelat 150 matcher och noterats för 20+48. Under den just nu avbrutna säsongen har han spelat mest av alla Stars-spelare då han snittat nästan 24 minuter per match.