Tidigare spelberoende om spelmissbruk och den höga tröskeln att söka hjälp: ”Vad som händer under coronan kommer man att se först långt senare”

Spelmissbrukare försöker länge hålla sitt beroende hemligt och vardagen flytande.

- Det är först när missbrukaren inte hittar några andra lösningar, alla pengar är slut och det inte går att få lös mera pengar till spel, som man bryter ihop.

Det här säger en tidigare spelberoende kvinna som bor i Raseborg.

Av hänsyn till hennes barn har vi undantagsvis tillåtit personen komma till tals utan att berätta namnet.

Hon talar av egen, cirka tio år lång erfarenhet.

- Jag hoppas naturligtvis att spelmissbrukare söker hjälp tidigare, men personligen tror jag att man först långt senare kommer att se vad som hände under coronan.

Trots att mycket ligger nere under pågående coronaepidemi så gäller det här inte olika nätkasinon.

- De fungerar precis lika bra, är det corona eller inte.

Om man sitter mycket hemma, är permitterad eller har andra ekonomiskt relaterade problem, så då kan nog nätkasinon vara döden i dessa tider

Just de här nätkasinona lockar med sina enorma bonusar. Det finns hundratals av dem. Är man ny kund får man dessutom en insättningsbonus.

Kvinnan berättar om bonusar på flera hundra procent, en bluff som en nybörjare inte nödvändigtvis fattar.

- För att få lyfta bonusarna måste pengarna omsättas typ 35 gånger. Alla nätkasinon har sin egna regler, men det är i princip omöjligt att vinna.

Många löften, få om överhuvudtaget något infrias. Arkivbild Spelberoende Bild: YLE/Lucas Dahlström

De nätspel hon kan tänka sig att ligger nere just nu, är de spel där man tippar hur det går i olika sporter, typ i ligamatcher. Det var just den här typen av spel som ifrågavarande kvinna missbrukade.

- Eftersom alla ligor och all sport är på is så finns det inte så mycket att komma med.

Svårt i Finland att få hjälp för spelmissbruk

Hjälp finns att få, också nu under pågående epidemi. Skillnaden är att de flesta stödsamtal sker per telefon och i viss mån via distansmöten.

- Jag har kommit så långt, är så stark i mig själv och har mitt liv så stabilt att det räcker med att prata en timme per telefon med min stöd- eller kontaktperson. Det ger mig trygghet och tröst.

- Men jag kan tänka mig att om man är rätt ny eller har svårt att prata om det här så då kan det nog vara att coronan gör det det hela ännu värre. Det blir svårare att söka hjälp.

Det är också under mer normala omständigheter ganska svårt att få hjälp för spelmissbruk i Finland anser denna tidigare spelberoende kvinnan.

- Jag började i ett ganska tidigt skede gå till A-kliniken. De har också tagit emot spelmissbrukare. Jag kände i början att det inte gav mig så hemskt mycket. Nu idag ger det mig mera för jag har byggt upp en relation med dem som arbetar där.

Hon har också kontaktat Peluuri, som har en internettjänst, peli poikki.

- Den var inte heller helt optimal. Den utgick från att alla spelmissbrukare har samma problem.

- Den största hjälpen har jag fått från USM, Understödsföreningen för svenskspråkig missbrukarvård. De sysslar också främst med drog- och alkoholmissbruk, men de är också väldigt duktiga på spelmissbruk. Jag vet inte om jag hade kommit igenom det här utan min stödperson där. De är verkligen fantastiska där.

Stängda spelhallar leder till mindre pengar för missbrukarvård

Understödsföreningen för svenskspråkig missbrukarvård, USM, är registrerad i Malax i Österbotten, men har klienter från hela Svenskfinland.

Föreningen är en ideell organisation som finns till för att utveckla och stöda missbrukarvården på svenska i Finland.

Också på deras hemsida kan man just nu läsa om inhiberade samtals- och stödgrupper.

- Missbrukarna betalar ett högt pris och coronaepidemin kommer att få långtgående konsekvenser, speciellt för personer med spelmissbruk, säger Sandra Högström, ansvarig handledare på USM.

Sandra Högström säger att det är en liten grupp spelare som står för 80 procent av spelbolagets intäkter. De här mänskorna betalar också Sandra Högströms lön, vilket känns tudelat. En blond kvinna med orange och vitrandig scarves. Grå tröja. Officiell porträttbild Bild: ©2019 Linus Lindholm

I och med coronaläget har spelbolaget Veikkaus stängt sina spelautomater och spelhallar.

- Men det betyder också att spelbolaget har meddelat att de inte kommer att ha pengar att stöda föreningar som jobbar med missbrukarvård, förklarar Sandra Högström den bakvända situationen.

Sandra Högström säger att hennes lön kommer helt från spelintäkter, vilket också känns avigt eftersom hon jobbar mycket med personer som har spelmissbruk.

- När hallarna och automaterna är stängda övergår allt fler att spela på nätet. Spelet följer en hela tiden i telefonen i fickan.

Sandra Högström tror på mycket jobb efter att coronarestriktionerna släpper. Hon jämför dagsläget med hur det var efter 1990-talets recession.

- Andelen spelberoende har ökat och bland de som har spelmissbruk finns många låginkomsttagare, pensionärer och sjukpensionärer, säger Sandra Högström på Understödsföreningen för svenskspråkig missbrukarvård.

Spelandet var aldrig roligt eller lustfyllt

Tillbaka till Raseborg och den tidigare spelberoende kvinnan.

Hennes spelande började 2008. Hon har spelat bort minst en halv miljon euro, kanske mer.

- Jag vet egentligen inte varför jag började. Jag hade ett bra jobb och inga skulder. Jag bara testade och så vann jag ibland och förlorade ibland. Till sist hade jag förlorat allt.

Hon berättar om nya lån som som skulle täcka tidigare lån, som redan hade spelats bort. Också de nya lånen gick till spel. Till sist fanns inga pengar kvar, ingen beviljade mera lån och många ägodelar var sålda.

- Jag har undrat ibland om man överhuvudtaget märker att man är spelberoende? Kanske man vet det hela tiden eller i alla fall när räkningarna och lånen börjar hopa sig? Åtminstone i det skedet när man inte beviljas mera lån, då blir det riktigt kris. Man börjar låna av sina vänner och sälja saker man har hemma. Allt för att kunna spela.

I långa loppet finns det inga vinnare, bara förlorare, säger den tidigare spelberoende kvinnan som vi har talat med. Närbild av spelautomat Bild: Mikael Crawford/Yle

Spelandet har aldrig varit lustfyllt. Ordet begär känns också främmande för att beskriva den här kvinnans spelmissbruk.

- Men kanske tanken att om man ändå skulle kunna få sina skulder betalda. Ganska snabbt släpper jag ändå tanken. Jag tror att de flesta spelare har en enorm ångest just över sina skulder.

Efter hösten 2018 har hon inte spelat, men nyfikenheten finns kvar.

- Klart man tänker vad man skulle kunna spela på, eller vinna. Det är nog en hård kamp, men målet för mig är att det är slut för evigt.