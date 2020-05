Hetemäkirapporten ger vägkarta ut ur coronakrisen – men det finns skäl att köra försiktigt

Finland har lyckats tygla coronaepidemins framfart och skydda riskgrupper. Det har skett genom begränsningsåtgärder och rekommendationer, som nu kan luckras upp. Det är en av slutsatserna i arbetsgruppen som leds av kanslichef Martti Hetemäki. Men risken för en andra våg är uppenbar.

Begränsningarna har haft skadliga sociala och ekonomiska konsekvenser. I Finland är det därför möjligt och kanske rentav nödvändigt att stegvis övergå till nästa fas i bekämpningen av epidemin.

På förhand presenterades Martti Hetemäkis arbetsgrupp som om den kunde ge lösningen på många problem kring coronaviruset. Det var uttryckligen en exit- och återuppbyggnadsgrupp. En vägkarta ut ur krisen, som nu tillämpas.

Vid sidan av att kartlägga coronakrisens konsekvenser presenteras en plan för en hybridstrategi för hantering av epidemin.

Det här är bara fas ett, så det kommer fler rapporter om det konkreta som nu saknades. Mycket hinner också förändras innan det är dags för nästa rapport.

Hybridstrategin har det varit tal om redan i några veckor, och mantrat: testa, spåra, isolera och vårda, och tvätta händerna. Omfattande begränsningsåtgärder kan nu ersättas med mer riktade åtgärder. Smittan ska tryckas ner.

När begränsningarna gradvis slopas måste utvecklingen av antalet fall och belastningen på hälso- och sjukvården följas noggrant.

Arbetsgruppen – och regeringen – betonar att det är nödvändigt att hålla kvar möjligheten att igen införa begränsningar eller besluta om nya åtgärder.

En del av de finländska åtgärderna begränsar medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter. Syftet har varit det bästa, att trygga befolkningens hälsa samt hälso- och sjukvårdens funktionsförmåga. Ändå växer frågorna om hur långt regeringen får gå.

Vid måndagens presskonferens betonade statsminister Marin att det var en tjänstemannarapport. Den binder inte regeringen, och det fanns slutsatser som hon inte ville ta ställning till, om smittspridning och konsekvenser.

De glada nyheterna på måndag var att Finland i det akuta läget har lyckats tygla epidemin. Begränsningar kan luckras upp, restriktioner kan tas bort. Men det fanns många påminnelser om att det inte är så enkelt.

Finland klarar sig inte ensam. Även om vi helt eliminerade coronafallen i Finland så är det en allvarlig, livsfarlig sjukdom som finns därute i världen. Det är en av slutsatserna i Hetemäki-gruppens rapport.

Sjukdomen har ingalunda försvunnit. Viruset cirkulerar fortfarande både i Finland och annanstans i världen. Största delen av Finlands befolkning är fortfarande mottaglig för smitta. Detta innebär ett hot om att epidemin tar fart på nytt, enligt rapporten.

Den värsta coronaperioden i Finland – hittills – var veckan kring den 8 april, enligt rapporten. Samma dag utnämndes Martti Hetemäki att leda arbetsgruppen.

Den sista uppgiften om antalet sjuka i rapporten är från 27.4. med 4 740 fastställda covid-19-fall. Den största åldersgruppen insjuknade finländare är 60-69-åringar. Men de flesta insjuknade är ändå i arbetsför ålder – och majoriteten är män.

70 procent av de avlidna är mer än åttio år gamla.

Sammanlagt 172 covid-19-patienter har behövt intensivvård fram till slutet av april. Hälften har varit under 60 år gamla. Likaså har hälften av patienterna vårdats i huvudstadsregionen. I medeltal har de fått vård i en drygt vecka. 12 procent av patienterna i intensivvård har avlidit.

– Också de mest optimistiska bedömningar går ut på att vi får vänta flera år på ett effektivt och tryggt vaccin för alla. Och inte ens det är garanterat, enligt rapporten.

Därför är det inte realistiskt att tro att Finland helt kan stoppa epidemin. En strategisk målsättning är att bromsa, men inte för kraftigt. Sjukdomen torde ge någon form av immunitet för dem som har varit sjuka i covid-19, enligt rapporten.

Det finns teorier om att det här coronaviruset, liksom diverse smittsamma influensor, blir ett säsongfenomen med små epidemier på vintrarna. Det kan bero på solen och värmeväxlingarna.

Enligt rapporten är det ganska självklart att det kommer en andra våg till Finland under hösten.

Rapporten uttrycker också en förhoppning om att man lär sig allt mer om sjukdomen, trots att det har varit svårare än väntat att göra pålitliga test.

En pandemi är världsomspännande. Därför är också jakten på vaccin och mer kunskap internationell.

Men i fråga om vaccinet räknar skribenterna med att länderna börjar med att producera tillräckligt för sitt eget lands invånare och allierade. Produktionskapaciteten för vaccin är begränsad i världen. Alla tänker i första hand på sig själva.

Så länge vi rör oss i världen finns också risken för att smittan kommer på nytt. Den här epidemin gick jorden runt på fyra månader.

Visserligen säger ministrarna nu att också gränserna kan öppnas upp. Det handlade mest om Estland, som har följt samma strikta linje som Finland. Därför är deras smittläge också bra.

En annan orsak är att vi behöver esterna, men inte svenskarna. När smittläget blev allvarligare och isoleringen inleddes uppmanades de estniska gästarbetarna att stanna kvar i Finland.

Nu vill man öppna gränserna, så att esterna kan åka hem och hälsa på sin familj. Men de är välkomna tillbaka och de behövs inom till exempel byggnadssektorn – och vården. Men då förutsätts en ny isoleringsperiod i Finland.

EU:s resebegränsningar luckras försiktigt upp, men huvudsakligen mellan länder som har ungefär samma smittläge och policy. De öppna gränserna ingår inte i det “nya normala” som regeringen nu talar om.

Rapporten går kort in på framtidens ekonomiska system, med handelshinder och protektionism. USA och Kina är nu viktiga att följa. Men den ekonomiska framtiden är speciellt sårbar i utvecklingsländer och konfliktområden, enligt rapporten.

Nu förväntas solidaritet av oss, konstaterar rapporten i ett avsnitt om utvecklandet av ny teknologi. Av erfarenhet vet man att olika solidaritetsuttryck – eller frånvaron av hjälpsamhet – blir ihågkommet länge.