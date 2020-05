Teemu Pukkis Norwich hoppas att allt görs för att spela klart säsongen: ”Vi förtjänar att jobba för vårt lilla mirakel att stanna i ligan”

Teemu Pukkis Norwich ligger illa ute i Premier League. Trots det hoppas coachen Daniel Farke innerligt att säsongen spelas klart. En liten möjlighet finns nämligen för nykomlingen att hålla sig kvar och Farke hoppas de får fortsätta jakten på det miraklet.

Med nio matcher kvar av säsongen ligger Norwich på jumboplats med en sexpoängslucka upp till säker mark. Huruvida den här säsongen spelas klart och Norwich kan fortsätta jaga kritiska poäng är ändå oklart.

Chefstränaren Daniel Farke hoppas ändå innerligt på att säsongen kommer i gång igen.

– Min åsikt är att vi ska försöka göra allting för att kunna avsluta säsongen – av många orsaker, säger Farke i klubbens pressmeddelande.

Utöver att ”alla vill göra sitt jobb” säger Farke att han anser att bland annat både ettan och jumbon i ligan just nu förtjänar det.

– När jag tänker på Liverpool till exempel, så känner vi alla att de efter sitt fina arbete förtjänar en chans att knipa titeln.

– Eller med tanke på oss. Vi förtjänar att jobba för vårt lilla mirakel att stanna kvar i ligan, säger Farke.

"Räddar vi redan ett liv är det nödvändigt att blåsa av"

Liverpool hoppas på sin första ligatitel på tre decennier medan Norwich hoppas att tiden i finrummet blir längre än en säsong. Dessutom hoppas Farke att Norwich får fortsätta jaga framgång i FA-cupen.

Norwich tog sig i början av mars till kvartsfinal då de skrällde och slog ut Tottenham. Det är första gången på 28 år som Norwich tagit sig dit.

Daniel Farke förstår ändå givetvis att säkerheten går först, och poängterar även att det ska vara så.

– Jag anser att vi ska försöka spela klart säsongen, men om vi räddar redan ett liv genom att inte göra det, så är det nödvändigt att blåsa av.

Förkortade halvlekar har kastats fram

Just nu hoppas ligan på en start i början av juni. Det kommer ändå bli många matcher på kort tid då 92 matcher återstår. Mycket är även oklart när det gäller hur man spelar klart säsongen säkert.

Så sent som i dag föreslog engelska spelarfacket PFA enligt BBC att speltiden under de resterande matcherna skulle vara kortare än fulla 45 minuter per halvlek. Det för att trygga spelarnas ork.

Fler spelare lär även vara oroliga för säkerhetsrisken ifall säsongen återupptas och för några dagar sedan sa Manchester Citys Sergio Agüero att han, men också andra spelare, är rädda.

Enligt BBC ska Premier League ha ett möte igen om en knapp vecka för att diskutera eventuella planer.