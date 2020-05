Drivs du också av solenergi? Nu startar Naturväktarnas sommarsäsong

Om tillvaron just nu känns osäker är det ändå trösterikt att tänka på fina saker som består: våren kommer och naturen är i färd att blomstra upp, oberörd av samhällets virusbekymmer. I takt med naturen förbereder sig också Naturväktarna för sommarens säsong.

Efter vinterns stillhet fylls naturen nu av grönska och surr. Den vårvarma luften är full av ljud - fåglarna skränar och grodorna kuttrar. Insekter letar efter bon och surrar efter näring bland knoppar och blad.

Känner du också hur energin tilltar med solens strålar och grönskan som breder ut sig? Att andas in frisk luft vid havet eller ta en promenad i en vårig skog gör gott för både kropp och själ.

Att vistas i en vårgrön skog ger sinnesro. knoppande träd i skog Bild: Yle / Anna Hellberg

Visst är vårens växtliv och grönska underbar när man jämför med vinterns gråbruna skalor, konstaterar Joakim Lax, som också i sommar är programledare för Naturväktarna.

- Personligen föredrar jag när det är grönt i naturen, frodigt och lummigt, säger Joakim Lax. Men pollenallergikerna i hushållet håller kanske inte med, tillägger han med ett skratt.

En konstig vinter som blev en tidig vår

Pollensäsongen har kommit igång extra tidigt i år - liksom hela våren, känns det som. Dikesrenarna har redan länge kantats av tussilagor och vitsippor, och maskrosor sticker upp sina gula huvuden på soliga ängar och fält.

- Jag har konstaterat att jag drivs av solenergi, säger Annika Ljungberg, som också hon medverkar i Naturväktarnas sändningar i sommar. Ju mer solen skiner, desto mer energi har jag.

Joakim Lax är en bekant röst för Naturväktarnas lyssnare. Joakim Lax Bild: Marcus Rosenlund

Att våren känns så tidig kan ha att göra med att vintern på många håll i landet inte alls blev av i år. Uppe i norr har det funnits snö, men södra och västra Finland har haft det mycket snöfattigt och milt.

Bland annat det här ämnet ska den första sändningen för Naturväktarnas sommarsäsong ta upp, berättar Joakim Lax. För trots att kyla är jobbigt för djur och växter, är vår natur ändå anpassad till kalla vintrar. Vilka följder kan en konstig vinter som den gångna få för naturen?

Det finns växter som tydligt har börjat grönska tidigare i år och många naturväxter har setts blomma redan under vinterns gång, funderar Annika Ljungberg. En tidig vårspurt är inte ett fenomen helt utan problem.

- Det ska bli intressant att höra vad våra experter har att säga, för det här är frågeställningar som många funderar över, lika mycket jag som lyssnarna, säger Joakim Lax.

Hur är det i dina hemknutar, är våren tidig eller inte? Sinivuokkoja metsässä. Bild: Nella Nuora / Yle

Pollinerartips på detaljnivå

Både Joakim Lax och Annika Ljungberg är bekanta för Naturväktarnas lyssnare sedan tidigare. I år kommer de igen att höras i radion i sällskap av experterna Hans Hästbacka, Anders Albrecht, Jörgen Palmgren och Mimma Ekblad.

För Naturväktarna innebär sommarsäsongen mer frekventa sändningar - under vintern har programmet sänts en gång i månaden, nu blir det i vanlig ordning natursnack i radion varje torsdag kväll från och med den 7 maj.

- Ett annat tema för Naturväktarna kommer naturligtvis att vara pollinerare, eftersom Yle har kampanjen Rädda pollineraren på gång, säger Joakim Lax. Bland annat diskuteras vad man kan göra för att hjälpa våra pollinatörer på detaljnivå.

Ingen har väl undgått att flera pollinerande insekter har det svårt. Av våra bin, humlor och fjärilar är nu var femte utrotningshotad.

Suomen luonto. Bild: Laura Railamaa / Yle

Ännu surrar humlorna i hägg och blåbärsblommor på soliga försommardagar. Men ju mer bekämpningsmedel vi använder och ju mindre vi gör insekternas naturliga livsmiljöer på gårdar och i skogar, desto sämre levnadsvillkor får dessa viktiga småkryp.

- Anders Albrecht är verkligen en expert ut i fingerspetsarna vad gäller våra pollinatörer, så säkert kommer folk att ha frågor riktade mer specifikt åt just honom när de vill gå in på detaljer, säger Joakim Lax.

Lyssnarna gör Naturväktarna

Har du redan sett en nyckelpiga eller en citronfjäril? Förr i världen ansåg man att året skulle bli lyckosamt om den första fjärilen man såg om våren var en citronfjäril - så har du sett en kan du ha turen på din sida.

När du upplever något spännande eller intressant i naturen, eller om du har en fråga om en naturföreteelse, får du som vanligt gärna höra av dig om det till Naturväktarna. Publiken gör programmet, säger Annika Ljungberg, och vilka säsongens fortsatta teman blir får sommaren därför utvisa.

- Det är lyssnarna som gör Naturväktarna till den underbara helhet som programmet är, säger Annika Ljungberg.

Annika Ljungberg är mångsysslare inom biologin. Naturväktarnas programledare Annika Ljungberg kikar fram bakom blåa blommor. Bild: Marcus Rosenlund

Ring Naturväktarna eller skicka in din naturfråga på Naturväktarnas sida. Du kan också skicka in bilder, filmsnuttar och ljudfiler per e-post. Hör du något intressant i naturen, som ett mystiskt fågelläte, får du gärna banda in det och skicka ljudet till experterna.

Just att följa med hur fågellivet tar fart igen om våren är en av årstidens höjdpunkter för Joakim Lax. Solen och vitsipporna är det som gör våren för Annika Ljungberg.

- Jag älskar våren och vaknar upp i takt med naturen, säger Annika Ljungberg. Vitsipporna är den vårväxt som ger mig mest glädje, när de sticker upp som en stor grön matta med vita blommor i ett annars torrt, brunt område.

Naturväktarna i Yle Vega från och med den 7 maj kl. 19.22.