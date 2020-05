Mikrob som angriper myggor ger dem malariaskydd - "Om vi kan skydda myggan mot malaria kan vi skydda människan"

Forskare har påträffat en mikrob som skyddar myggor från att bli infekterade av malaria, rapporterar tidskriften Nature.

Forskarteamet som verkar i Kenya och Storbritannien anser att fyndet kan betecknas som viktigt i jakten på metoder som kan ge kontroll över sjukdomen malaria.

Om myggan skyddas mot malariainfektion kan också människan skyddas eftersom malaria sprids då infekterade myggor sticker människor.

Det malariablockerande småkrypet - Microsporidia MB - hittades då forskarna studerade myggor vid Lake Victoria i Kenya. Mikroben lever i magen och könsdelarna på insekterna.

Det visade sig att forskarna inte kunde hitta malariaparasiten på en enda av de myggor som bar på Microsporidia

Laboratiorieexperiment, som publicerats i Nature Communications, har bekräftat att mikroben ger myggorna ett skydd.

Microsporidia är ett slags svamp, eller närbesläktat med svamp - och mestadels en parasit. Ungefär fem procent av de myggor som studerades bar på Microsporidia.

- Den information som vi hittills har fått visar att det handlar om en väldigt kraftfull malariablockering, säger Jeremy Herren vid International Centre of Insect Physiology and Ecology i Kenya, till BBC.

Över 400 000 människor dör årligen av malaria, de flesta av dem barn.

Trots att stora framsteg har gjorts vid bekämpningen av malariamyggan, bland annat med hjälp av nät och insektsgift, är det svårt att tackla sjukdomen. Forskarna är ense om att det behövs nya verktyg för att bekämpa malaria.

Enligt forskarna måste minst 40 procent av myggorna i en region vara smittade med Microsporidia för att metoden ska fungera.

Mikroben kan röra sig mellan vuxna myggor och från en hona till avkomman.

Forskarna utreder nu hur man kan få de sporer som Microsporidia bildar att spridas i stora mängder så att de kan infektera myggor.

Mygghanarna (som inte sticker) skulle kunna infekteras i laboratorier och släppas ut i naturen där de kan smitta honorna vid parning.